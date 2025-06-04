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Путин запросил доклад по взрывам в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 04.06.2025
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17:05 04.06.2025 (обновлено: 17:15 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin--2020911796.html
Путин запросил доклад по взрывам в Брянской и Курской областях
Путин запросил доклад по взрывам в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 04.06.2025
Путин запросил доклад по взрывам в Брянской и Курской областях
Президент России Владимир Путин попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина доложить о результатах расследования взрывов на железной... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:05:00+03:00
2025-06-04T17:15:00+03:00
россия
курская область
брянская область
владимир путин
александр бастрыкин
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина доложить о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях. "Пригласил на нашу встречу Бастрыкина Александра Ивановича. Хотел бы попросить его доложить о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/murashko-2020909308.html
https://ria.ru/20250604/bastrykin-2020908032.html
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курская область
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Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, александр бастрыкин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Путин запросил доклад по взрывам в Брянской и Курской областях

Путин попросил доложить о расследовании взрывов в Брянской и Курской областях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства
Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина доложить о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.
"Пригласил на нашу встречу Бастрыкина Александра Ивановича. Хотел бы попросить его доложить о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
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РоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинАлександр БастрыкинАлександр БогомазОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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