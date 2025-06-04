Нижегородские ИТ-компании представили проекты зарубежным коллегам
Нижегородские ИТ-компании представили проекты зарубежным коллегам на ЦИПРе
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Презентацию проектов нижегородских ИТ-компаний зарубежным коллегам провели на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), передает корреспондент РИА Новости.
Презентация состоялась в рамках международной акселерационной программы Sunrise Accelerator, которую запустили для нижегородских ИТ-компаний в конце апреля. С ее помощью 10 команд разработчиков, прошедших отбор, получили поддержку экспертов на всем пути по освоению рынков стран MENA и БРИКС.
"Для нас развитие ИТ-направления – приоритет. Мы понимаем, что именно цифровые технологии формируют новый уклад экономики, усиливают промышленность, трансформируют госсектор и делают жизнь людей комфортнее. Поэтому мы системно инвестируем в инфраструктуру, создаем программы поддержки, запускаем образовательные инициативы и способствуем выходу компаний на внешние рынки. Особенно важно, что Sunrise Accelerator ориентирован именно на рынки стран Ближнего Востока, Азии и Африки – регионы, где сегодня востребованы эффективные, гибкие и инновационные решения", – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Среди представленных десятью нижегородскими компаниями проектов есть "умные" пункты приема вторичных ресурсов, аналитика коммуникаций, онлайн-тренажеры для преподавания, видеоаналитика для контроля производственных процессов и другие. Гости презентации реагировали на проекты с помощью розданных табличек-символов: "сердце" выражало интерес, а "монета" - признание инвестиционной привлекательности и готовность обсудить потенциальное сотрудничество.
Как отметили представители правительства региона, участие в программе Sunrise Accelerator само по себе позволяет участникам акселератора получить ценный опыт, улучшить продукт и получить "обратную связь" от международного экспертного сообщества. Благодаря таким инициативам нижегородские технологии, продукты и идеи будут активнее продвигаться на международном уровне.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний.