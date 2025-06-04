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Нижегородские ИТ-компании представили проекты зарубежным коллегам - РИА Новости, 04.06.2025
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12:22 04.06.2025 (обновлено: 16:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/proekty-2020832176.html
Нижегородские ИТ-компании представили проекты зарубежным коллегам
Нижегородские ИТ-компании представили проекты зарубежным коллегам - РИА Новости, 04.06.2025
Нижегородские ИТ-компании представили проекты зарубежным коллегам
Презентацию проектов нижегородских ИТ-компаний зарубежным коллегам провели на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), передает... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:22:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
экономика
технологии
ближний восток
азия
африка
глеб никитин
брикс
ципр-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Презентацию проектов нижегородских ИТ-компаний зарубежным коллегам провели на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), передает корреспондент РИА Новости. Презентация состоялась в рамках международной акселерационной программы Sunrise Accelerator, которую запустили для нижегородских ИТ-компаний в конце апреля. С ее помощью 10 команд разработчиков, прошедших отбор, получили поддержку экспертов на всем пути по освоению рынков стран MENA и БРИКС. "Для нас развитие ИТ-направления – приоритет. Мы понимаем, что именно цифровые технологии формируют новый уклад экономики, усиливают промышленность, трансформируют госсектор и делают жизнь людей комфортнее. Поэтому мы системно инвестируем в инфраструктуру, создаем программы поддержки, запускаем образовательные инициативы и способствуем выходу компаний на внешние рынки. Особенно важно, что Sunrise Accelerator ориентирован именно на рынки стран Ближнего Востока, Азии и Африки – регионы, где сегодня востребованы эффективные, гибкие и инновационные решения", – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Среди представленных десятью нижегородскими компаниями проектов есть "умные" пункты приема вторичных ресурсов, аналитика коммуникаций, онлайн-тренажеры для преподавания, видеоаналитика для контроля производственных процессов и другие. Гости презентации реагировали на проекты с помощью розданных табличек-символов: "сердце" выражало интерес, а "монета" - признание инвестиционной привлекательности и готовность обсудить потенциальное сотрудничество. Как отметили представители правительства региона, участие в программе Sunrise Accelerator само по себе позволяет участникам акселератора получить ценный опыт, улучшить продукт и получить "обратную связь" от международного экспертного сообщества. Благодаря таким инициативам нижегородские технологии, продукты и идеи будут активнее продвигаться на международном уровне. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний.
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экономика, технологии, ближний восток, азия, африка, глеб никитин, брикс, ципр-2025
Экономика, Технологии, Ближний Восток, Азия, Африка, Глеб Никитин, БРИКС, ЦИПР-2025
Нижегородские ИТ-компании представили проекты зарубежным коллегам

Нижегородские ИТ-компании представили проекты зарубежным коллегам на ЦИПРе

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
Конференция Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Презентацию проектов нижегородских ИТ-компаний зарубежным коллегам провели на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), передает корреспондент РИА Новости.
Презентация состоялась в рамках международной акселерационной программы Sunrise Accelerator, которую запустили для нижегородских ИТ-компаний в конце апреля. С ее помощью 10 команд разработчиков, прошедших отбор, получили поддержку экспертов на всем пути по освоению рынков стран MENA и БРИКС.
Дмитрий Григоренко, Глеб Никитин и Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по ИИ и кибербезопасности на конференции Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников
3 июня, 16:31
"Для нас развитие ИТ-направления – приоритет. Мы понимаем, что именно цифровые технологии формируют новый уклад экономики, усиливают промышленность, трансформируют госсектор и делают жизнь людей комфортнее. Поэтому мы системно инвестируем в инфраструктуру, создаем программы поддержки, запускаем образовательные инициативы и способствуем выходу компаний на внешние рынки. Особенно важно, что Sunrise Accelerator ориентирован именно на рынки стран Ближнего Востока, Азии и Африки – регионы, где сегодня востребованы эффективные, гибкие и инновационные решения", – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Среди представленных десятью нижегородскими компаниями проектов есть "умные" пункты приема вторичных ресурсов, аналитика коммуникаций, онлайн-тренажеры для преподавания, видеоаналитика для контроля производственных процессов и другие. Гости презентации реагировали на проекты с помощью розданных табличек-символов: "сердце" выражало интерес, а "монета" - признание инвестиционной привлекательности и готовность обсудить потенциальное сотрудничество.
Как отметили представители правительства региона, участие в программе Sunrise Accelerator само по себе позволяет участникам акселератора получить ценный опыт, улучшить продукт и получить "обратную связь" от международного экспертного сообщества. Благодаря таким инициативам нижегородские технологии, продукты и идеи будут активнее продвигаться на международном уровне.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний.
Конференция Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования
3 июня, 23:15
 
ЭкономикаТехнологииБлижний ВостокАзияАфрикаГлеб НикитинБРИКСЦИПР-2025
 
 
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