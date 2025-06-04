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Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 04.06.2025
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14:31 04.06.2025 (обновлено: 19:20 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/prigovor-2020860951.html
Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену
Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 04.06.2025
Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену
Житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за госизмену, мужчина передавал противнику сведения для использования против РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:31:00+03:00
2025-06-04T19:20:00+03:00
севастополь
россия
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за госизмену, мужчина передавал противнику сведения для использования против РФ, сообщает пресс-служба Верховного суды Крыма.&quot;Житель Севастополя 1978 года рождения был признан виновным в государственной измене, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима&quot;, - говорится в сообщении.Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК РФ (госизмена). Мужчина собирал и передал противнику сведения, которые могут быть использованы против Российской Федерации. Рассматривали уголовное дело в закрытом режиме из-за сведений, содержащих гостайну.При этом в суде подчеркнули, что ранее мужчину признали виновным в диверсии, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Поэтому таким образом, в совокупности злоумышленник проведет за решеткой 20 лет.Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике Крым и Севастополю, осужденный – уроженец Житомирской области Украины, имеющий в том числе гражданство России.Следователями ФСБ установлено, что он по заданию кураторов установил на балконе близлежащего жилого дома камеры видеонаблюдения, направленные на здание одного из правоохранительных органов. В дальнейшем он передал СБУ доступ к камере, которая фиксировала места дислокации подразделений, перемещения и сборы сотрудников, а также их служебные и личные транспортные средства. Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ.Отбывать первые три года из 20 лет лишения свободы он будет в тюрьме, а последующие – в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250529/gosizmena-2019851624.html
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россия
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севастополь, россия, происшествия, республика крым
Севастополь, Россия, Происшествия, Республика Крым
Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену

Жителю Севастополя дали 16 лет за передачу сведений для использования против РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за госизмену, мужчина передавал противнику сведения для использования против РФ, сообщает пресс-служба Верховного суды Крыма.
«

"Житель Севастополя 1978 года рождения был признан виновным в государственной измене, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК РФ (госизмена). Мужчина собирал и передал противнику сведения, которые могут быть использованы против Российской Федерации. Рассматривали уголовное дело в закрытом режиме из-за сведений, содержащих гостайну.
При этом в суде подчеркнули, что ранее мужчину признали виновным в диверсии, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Поэтому таким образом, в совокупности злоумышленник проведет за решеткой 20 лет.
Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике Крым и Севастополю, осужденный – уроженец Житомирской области Украины, имеющий в том числе гражданство России.
Следователями ФСБ установлено, что он по заданию кураторов установил на балконе близлежащего жилого дома камеры видеонаблюдения, направленные на здание одного из правоохранительных органов. В дальнейшем он передал СБУ доступ к камере, которая фиксировала места дислокации подразделений, перемещения и сборы сотрудников, а также их служебные и личные транспортные средства. Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ.
Отбывать первые три года из 20 лет лишения свободы он будет в тюрьме, а последующие – в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ведомства.
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