https://ria.ru/20250604/prigovor-2020860951.html

Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену

Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 04.06.2025

Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену

Житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за госизмену, мужчина передавал противнику сведения для использования против РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:31:00+03:00

2025-06-04T14:31:00+03:00

2025-06-04T19:20:00+03:00

севастополь

россия

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за госизмену, мужчина передавал противнику сведения для использования против РФ, сообщает пресс-служба Верховного суды Крыма."Житель Севастополя 1978 года рождения был признан виновным в государственной измене, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК РФ (госизмена). Мужчина собирал и передал противнику сведения, которые могут быть использованы против Российской Федерации. Рассматривали уголовное дело в закрытом режиме из-за сведений, содержащих гостайну.При этом в суде подчеркнули, что ранее мужчину признали виновным в диверсии, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Поэтому таким образом, в совокупности злоумышленник проведет за решеткой 20 лет.Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике Крым и Севастополю, осужденный – уроженец Житомирской области Украины, имеющий в том числе гражданство России.Следователями ФСБ установлено, что он по заданию кураторов установил на балконе близлежащего жилого дома камеры видеонаблюдения, направленные на здание одного из правоохранительных органов. В дальнейшем он передал СБУ доступ к камере, которая фиксировала места дислокации подразделений, перемещения и сборы сотрудников, а также их служебные и личные транспортные средства. Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ.Отбывать первые три года из 20 лет лишения свободы он будет в тюрьме, а последующие – в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250529/gosizmena-2019851624.html

севастополь

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, россия, происшествия, республика крым