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В школе в Иваново провели эвакуацию из-за пожара

В школе в Иваново провели эвакуацию из-за пожара - РИА Новости, 04.06.2025

В школе в Иваново провели эвакуацию из-за пожара

Сто человек эвакуировали из здания школы в Иваново из-за пожара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:40:00+03:00

2025-06-04T15:40:00+03:00

2025-06-04T15:44:00+03:00

происшествия

иваново

россия

ивановская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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ТУЛА, 4 июн – РИА Новости. Сто человек эвакуировали из здания школы в Иваново из-за пожара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. "В 12.35 поступило сообщение о возгорании в здании МБОУ СОШ № 17 по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 6. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля здания. До прибытия подразделений эвакуировано 100 человек (89 детей и 11 человек персонала)", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают сотрудники дознания. Пресс-служба прокуратуры Ивановской области в своем Telegram-канале заявила, что ведомство начало проверку по сообщению о возгорании кровли в образовательном учреждении. По ее данным, пожар произошел при проведении ремонтных работ подрядной организацией.

https://ria.ru/20250603/pozhar-2020591583.html

иваново

россия

ивановская область

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происшествия, иваново, россия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар