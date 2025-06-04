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В школе в Иваново провели эвакуацию из-за пожара
В школе в Иваново провели эвакуацию из-за пожара - РИА Новости, 04.06.2025
В школе в Иваново провели эвакуацию из-за пожара
Сто человек эвакуировали из здания школы в Иваново из-за пожара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:40:00+03:00
2025-06-04T15:40:00+03:00
2025-06-04T15:44:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 4 июн – РИА Новости. Сто человек эвакуировали из здания школы в Иваново из-за пожара, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. "В 12.35 поступило сообщение о возгорании в здании МБОУ СОШ № 17 по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 6. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля здания. До прибытия подразделений эвакуировано 100 человек (89 детей и 11 человек персонала)", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают сотрудники дознания. Пресс-служба прокуратуры Ивановской области в своем Telegram-канале заявила, что ведомство начало проверку по сообщению о возгорании кровли в образовательном учреждении. По ее данным, пожар произошел при проведении ремонтных работ подрядной организацией.
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происшествия, иваново, россия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Иваново, Россия, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В школе в Иваново провели эвакуацию из-за пожара
Из школы в Иваново эвакуировали сто человек из-за пожара