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В Забайкалье тушат два природных пожара вблизи поселка
В Забайкалье тушат два природных пожара вблизи поселка - РИА Новости, 04.06.2025
В Забайкалье тушат два природных пожара вблизи поселка
Два очага природных пожаров продолжают действовать вблизи посёлка Дарасун в Забайкальском крае, борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер, рассказали... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:46:00+03:00
2025-06-04T14:46:00+03:00
2025-06-04T14:47:00+03:00
россия
забайкальский край
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два очага природных пожаров продолжают действовать вблизи посёлка Дарасун в Забайкальском крае, борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Вблизи посёлка Дарасун продолжает действовать два природных пожара. Прямой угрозы населённому пункту нет, однако в превентивных целях была усилена группировка сил для недопущения перехода огня на жилой массив. Тушение осложняет сильный порывистый ветер", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что всего к тушению и окарауливанию населенного пункта привлечено 177 человек и 35 единиц техники, в том числе силы аэромобильной группировки главного управления МЧС по Амурской области. Накануне в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению ландшафтного пожара, действующего в 4,8 километра от Дарасуна.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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россия, забайкальский край, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия
Россия, Забайкальский край, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия
В Забайкалье тушат два природных пожара вблизи поселка
Два природных пожара продолжают действовать возле поселка Дарасун в Забайкалье