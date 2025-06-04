https://ria.ru/20250604/pozhar-2020864942.html

В Забайкалье тушат два природных пожара вблизи поселка

В Забайкалье тушат два природных пожара вблизи поселка - РИА Новости, 04.06.2025

В Забайкалье тушат два природных пожара вблизи поселка

Два очага природных пожаров продолжают действовать вблизи посёлка Дарасун в Забайкальском крае, борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер, рассказали... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:46:00+03:00

2025-06-04T14:46:00+03:00

2025-06-04T14:47:00+03:00

россия

забайкальский край

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два очага природных пожаров продолжают действовать вблизи посёлка Дарасун в Забайкальском крае, борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Вблизи посёлка Дарасун продолжает действовать два природных пожара. Прямой угрозы населённому пункту нет, однако в превентивных целях была усилена группировка сил для недопущения перехода огня на жилой массив. Тушение осложняет сильный порывистый ветер", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что всего к тушению и окарауливанию населенного пункта привлечено 177 человек и 35 единиц техники, в том числе силы аэромобильной группировки главного управления МЧС по Амурской области. Накануне в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению ландшафтного пожара, действующего в 4,8 километра от Дарасуна.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250604/mchs-2020796788.html

россия

забайкальский край

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, забайкальский край, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия