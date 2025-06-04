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На месте пожара в Ярославле ликвидировали открытое горение
На месте пожара в Ярославле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 04.06.2025
На месте пожара в Ярославле ликвидировали открытое горение
Ликвидация открытого горения объявлена на месте пожара в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T04:02:00+03:00
2025-06-04T04:02:00+03:00
2025-06-04T04:15:00+03:00
происшествия
ярославль
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на месте пожара в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее МЧС сообщало, что в Ярославле тушат производственное предприятие на площади 400 квадратных метров. "На месте пожара в Ярославле объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сообщили в пресс-службе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте пожара в Ярославле ликвидировали открытое горение
В производственном здании в Ярославле ликвидировали открытое горение