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На месте пожара в Ярославле ликвидировали открытое горение

На месте пожара в Ярославле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 04.06.2025

На месте пожара в Ярославле ликвидировали открытое горение

Ликвидация открытого горения объявлена на месте пожара в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T04:02:00+03:00

2025-06-04T04:02:00+03:00

2025-06-04T04:15:00+03:00

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на месте пожара в Ярославле, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее МЧС сообщало, что в Ярославле тушат производственное предприятие на площади 400 квадратных метров. "На месте пожара в Ярославле объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сообщили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)