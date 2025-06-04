https://ria.ru/20250604/pozhar-2020772214.html

Моряки с судна "Айсберг", на котором вспыхнул пожар, не пострадали

Моряки с судна "Айсберг", на котором вспыхнул пожар, не пострадали - РИА Новости, 04.06.2025

Моряки с судна "Айсберг", на котором вспыхнул пожар, не пострадали

Моряки с российского судна "Айсберг", на котором в Японском море произошел пожар, не пострадали, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-флот". РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:51:00+03:00

2025-06-04T03:51:00+03:00

2025-06-04T03:51:00+03:00

происшествия

японское море

южная корея

пусан

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Моряки с российского судна "Айсберг", на котором в Японском море произошел пожар, не пострадали, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-флот". Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. "Все живы и здоровы", - сказал собеседник. Он отметил, что другая информация по инциденту уточняется.

https://ria.ru/20250427/sk-2013679235.html

японское море

южная корея

пусан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, японское море, южная корея, пусан