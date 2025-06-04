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Моряки с судна "Айсберг", на котором вспыхнул пожар, не пострадали - РИА Новости, 04.06.2025
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03:51 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/pozhar-2020772214.html
Моряки с судна "Айсберг", на котором вспыхнул пожар, не пострадали
Моряки с судна "Айсберг", на котором вспыхнул пожар, не пострадали - РИА Новости, 04.06.2025
Моряки с судна "Айсберг", на котором вспыхнул пожар, не пострадали
Моряки с российского судна "Айсберг", на котором в Японском море произошел пожар, не пострадали, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-флот". РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:51:00+03:00
2025-06-04T03:51:00+03:00
происшествия
японское море
южная корея
пусан
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Моряки с российского судна "Айсберг", на котором в Японском море произошел пожар, не пострадали, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-флот". Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. "Все живы и здоровы", - сказал собеседник. Он отметил, что другая информация по инциденту уточняется.
https://ria.ru/20250427/sk-2013679235.html
японское море
южная корея
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происшествия, японское море, южная корея, пусан
Происшествия, Японское море, Южная Корея, Пусан
Моряки с судна "Айсберг", на котором вспыхнул пожар, не пострадали

Моряки с судна Айсберг, которое загорелось в Японском море, не пострадали

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Моряки с российского судна "Айсберг", на котором в Японском море произошел пожар, не пострадали, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-флот".
Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет.
"Все живы и здоровы", - сказал собеседник.
Он отметил, что другая информация по инциденту уточняется.
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