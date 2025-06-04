https://ria.ru/20250604/pozhar-2020770626.html

На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, вспыхнул пожар

На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, вспыхнул пожар - РИА Новости, 04.06.2025

На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, вспыхнул пожар

На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел пожар, все 17 членов экипажа спасены, сообщил РИА Новости начальник морского... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:26:00+03:00

2025-06-04T03:26:00+03:00

2025-06-04T03:47:00+03:00

южная корея

происшествия

японское море

владивосток

пожар

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн — РИА Новости. На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел пожар, все 17 членов экипажа спасены, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков."Пожар произошел на судне в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Судно шло из порта Зарубино в Южную Корею. Все члены экипажа — 17 человек — спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан", — сказал он.Пирожков добавил, что судно держится на плаву, а его судьбу решит судовладелец.Разлива топлива при этом нет, заключил начальник центра.Как уточнил агентству представитель судовладельца "ДВ-флот", моряки не пострадали.

https://ria.ru/20250502/sudno-2014658886.html

южная корея

японское море

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, происшествия, японское море, владивосток, пожар, россия