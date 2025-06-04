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На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, вспыхнул пожар - РИА Новости, 04.06.2025
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03:26 04.06.2025 (обновлено: 03:47 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/pozhar-2020770626.html
На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, вспыхнул пожар
На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, вспыхнул пожар - РИА Новости, 04.06.2025
На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, вспыхнул пожар
На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел пожар, все 17 членов экипажа спасены, сообщил РИА Новости начальник морского... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:26:00+03:00
2025-06-04T03:47:00+03:00
южная корея
происшествия
японское море
владивосток
пожар
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн — РИА Новости. На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел пожар, все 17 членов экипажа спасены, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков."Пожар произошел на судне в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Судно шло из порта Зарубино в Южную Корею. Все члены экипажа — 17 человек — спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан", — сказал он.Пирожков добавил, что судно держится на плаву, а его судьбу решит судовладелец.Разлива топлива при этом нет, заключил начальник центра.Как уточнил агентству представитель судовладельца "ДВ-флот", моряки не пострадали.
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южная корея
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южная корея, происшествия, японское море, владивосток, пожар, россия
Южная Корея, Происшествия, Японское море, Владивосток, Пожар, Россия
На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на судне "Айсберг", следовавшем в Южную Корею, все люди спасены

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн — РИА Новости. На судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел пожар, все 17 членов экипажа спасены, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.
«
"Пожар произошел на судне в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Судно шло из порта Зарубино в Южную Корею. Все члены экипажа — 17 человек — спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан", — сказал он.
Пирожков добавил, что судно держится на плаву, а его судьбу решит судовладелец.
Разлива топлива при этом нет, заключил начальник центра.
Как уточнил агентству представитель судовладельца "ДВ-флот", моряки не пострадали.
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