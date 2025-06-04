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Путин заявил об огромных потерях ВСУ в зоне спецоперации
Путин заявил об огромных потерях ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.06.2025
Путин заявил об огромных потерях ВСУ в зоне спецоперации
Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:15:00+03:00
2025-06-04T17:15:00+03:00
2025-06-04T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого столкновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов", - сказал Путин в ходе совещания с правительством.
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об огромных потерях ВСУ в зоне спецоперации
Путин заявил об огромных потерях ВСУ и ее отступлении по всей линии столкновения