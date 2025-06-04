https://ria.ru/20250604/poteri-2020911951.html

Путин заявил об огромных потерях ВСУ в зоне спецоперации

Путин заявил об огромных потерях ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.06.2025

Путин заявил об огромных потерях ВСУ в зоне спецоперации

Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:15:00+03:00

2025-06-04T17:15:00+03:00

2025-06-04T17:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого столкновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов", - сказал Путин в ходе совещания с правительством.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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2025

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украина, россия, владимир путин