https://ria.ru/20250604/pogoda-2020783269.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.06.2025

Москвичам рассказали о погоде в среду

Кратковременные дожди, температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:01:00+03:00

2025-06-04T08:01:00+03:00

2025-06-04T08:01:00+03:00

евгений тишковец

москва

общество

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964980138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1faae768bf2949b266b1660615c8e03c.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 - плюс 22, по области плюс 18 - плюс 23", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений тишковец, москва, общество, день победы