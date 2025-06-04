https://ria.ru/20250604/pogoda-2020783269.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Кратковременные дожди, температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:01:00+03:00
2025-06-04T08:01:00+03:00
2025-06-04T08:01:00+03:00
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 - плюс 22, по области плюс 18 - плюс 23", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html
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евгений тишковец, москва, общество, день победы
Евгений Тишковец, Москва, Общество, День Победы
Москвичам рассказали о погоде в среду
Дожди и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду