https://ria.ru/20250604/pogibshie-2020893979.html

Россия готова передать Киеву тела украинских военных, заявил Мединский

Россия готова передать Киеву тела украинских военных, заявил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025

Россия готова передать Киеву тела украинских военных, заявил Мединский

Россия готова в ближайшее время передать Киеву тела военнослужащих Украины, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:42:00+03:00

2025-06-04T16:42:00+03:00

2025-06-04T16:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

владимир мединский

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова в ближайшее время передать Киеву тела военнослужащих Украины, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. Передать их специальным машинами, вагонами-рефрижераторами, где они хранятся. Готовы начать это делать в ближайшие дни", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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