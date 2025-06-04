https://ria.ru/20250604/pogibshie-2020893979.html
Россия готова передать Киеву тела украинских военных, заявил Мединский
Россия готова передать Киеву тела украинских военных, заявил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025
Россия готова передать Киеву тела украинских военных, заявил Мединский
Россия готова в ближайшее время передать Киеву тела военнослужащих Украины, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:42:00+03:00
2025-06-04T16:42:00+03:00
2025-06-04T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир мединский
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова в ближайшее время передать Киеву тела военнослужащих Украины, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. Передать их специальным машинами, вагонами-рефрижераторами, где они хранятся. Готовы начать это делать в ближайшие дни", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия готова передать Киеву тела украинских военных, заявил Мединский
Мединский: РФ готова в ближайшее время передать Киеву тела украинских военных