https://ria.ru/20250604/poezd-2020932504.html

Глава РЖД рассказал о состоянии поезда, на который рухнул мост под Брянском

Глава РЖД рассказал о состоянии поезда, на который рухнул мост под Брянском - РИА Новости, 04.06.2025

Глава РЖД рассказал о состоянии поезда, на который рухнул мост под Брянском

Тепловоз и три пассажирских вагона, попавшие в ЧП под Брянском, повреждены до степени списания, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:58:00+03:00

2025-06-04T17:58:00+03:00

2025-06-04T17:58:00+03:00

происшествия

россия

выгоничский район

брянская область

олег белозеров

владимир путин

ржд

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тепловоз и три пассажирских вагона, попавшие в ЧП под Брянском, повреждены до степени списания, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Глава РЖД выступал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду. "В результате в железнодорожной части было повреждено 30 метров железнодорожного пути, тепловоз и три пассажирских вагона до степени списания", - сообщил глава РЖД. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/uscherb-2020902871.html

россия

выгоничский район

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, выгоничский район, брянская область, олег белозеров, владимир путин, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области