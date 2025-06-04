https://ria.ru/20250604/poezd-2020932504.html
Глава РЖД рассказал о состоянии поезда, на который рухнул мост под Брянском
Глава РЖД рассказал о состоянии поезда, на который рухнул мост под Брянском - РИА Новости, 04.06.2025
Глава РЖД рассказал о состоянии поезда, на который рухнул мост под Брянском
Тепловоз и три пассажирских вагона, попавшие в ЧП под Брянском, повреждены до степени списания, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:58:00+03:00
2025-06-04T17:58:00+03:00
2025-06-04T17:58:00+03:00
происшествия
россия
выгоничский район
брянская область
олег белозеров
владимир путин
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тепловоз и три пассажирских вагона, попавшие в ЧП под Брянском, повреждены до степени списания, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Глава РЖД выступал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду. "В результате в железнодорожной части было повреждено 30 метров железнодорожного пути, тепловоз и три пассажирских вагона до степени списания", - сообщил глава РЖД. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/uscherb-2020902871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, выгоничский район, брянская область, олег белозеров, владимир путин, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Россия, Выгоничский район, Брянская область, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Глава РЖД рассказал о состоянии поезда, на который рухнул мост под Брянском
Белозеров: тепловоз и три вагона поезда после ЧП повреждены до степени списания