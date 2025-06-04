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Свыше 5,7 тыс звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2025
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Новости Подмосковья
 
18:24 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/podmoskove-2020940546.html
Свыше 5,7 тыс звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье
Свыше 5,7 тыс звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2025
Свыше 5,7 тыс звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье
Более 5,75 тысячи звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ с начала проведения экзаменов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:24:00+03:00
2025-06-04T18:24:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 5,75 тысячи звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ с начала проведения экзаменов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. "На горячую линию ЕГЭ и ОГЭ поступило уже более 5750 звонков. Мы фиксируем обращения от родителей, выпускников, педагогов. Для нас важно, чтобы у каждого была возможность получить достоверную информацию, снять тревожность и оперативно решить возникающие вопросы", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, чаще всего родителей выпускников интересуют сроки и способы получения результатов, вопросы подачи апелляций, а также особенности пересдачи экзаменов. В ведомстве добавили, что по всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, можно обратиться на горячую линию муниципальных органов управлений образования или в министерство образования Московской области.
https://ria.ru/20250604/podmoskove-2020898955.html
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московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Свыше 5,7 тыс звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье

На горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье пришло более 5,75 тыс звонков

© Depositphotos.com / .shockСотрудник горячей линии
Сотрудник горячей линии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Depositphotos.com / .shock
Сотрудник горячей линии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 5,75 тысячи звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ с начала проведения экзаменов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
"На горячую линию ЕГЭ и ОГЭ поступило уже более 5750 звонков. Мы фиксируем обращения от родителей, выпускников, педагогов. Для нас важно, чтобы у каждого была возможность получить достоверную информацию, снять тревожность и оперативно решить возникающие вопросы", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, чаще всего родителей выпускников интересуют сроки и способы получения результатов, вопросы подачи апелляций, а также особенности пересдачи экзаменов.
В ведомстве добавили, что по всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, можно обратиться на горячую линию муниципальных органов управлений образования или в министерство образования Московской области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Основной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
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