https://ria.ru/20250604/podmoskove-2020940546.html

Свыше 5,7 тыс звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье

Свыше 5,7 тыс звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2025

Свыше 5,7 тыс звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье

Более 5,75 тысячи звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ с начала проведения экзаменов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:24:00+03:00

2025-06-04T18:24:00+03:00

2025-06-04T18:24:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 5,75 тысячи звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ с начала проведения экзаменов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. "На горячую линию ЕГЭ и ОГЭ поступило уже более 5750 звонков. Мы фиксируем обращения от родителей, выпускников, педагогов. Для нас важно, чтобы у каждого была возможность получить достоверную информацию, снять тревожность и оперативно решить возникающие вопросы", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, чаще всего родителей выпускников интересуют сроки и способы получения результатов, вопросы подачи апелляций, а также особенности пересдачи экзаменов. В ведомстве добавили, что по всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, можно обратиться на горячую линию муниципальных органов управлений образования или в министерство образования Московской области.

https://ria.ru/20250604/podmoskove-2020898955.html

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московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ)