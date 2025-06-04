https://ria.ru/20250604/podmoskove-2020898955.html

Фестиваль иллюзионного искусства "Маги в парках" пройдет в Подмосковье

Фестиваль иллюзионного искусства "Маги в парках" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2025

Фестиваль иллюзионного искусства "Маги в парках" пройдет в Подмосковье

В Московской области пройдет первый фестиваль иллюзионного искусства "Маги в парках" под художественным руководством братьев Сафроновых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:52:00+03:00

2025-06-04T16:52:00+03:00

2025-06-04T16:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Московской области пройдет первый фестиваль иллюзионного искусства "Маги в парках" под художественным руководством братьев Сафроновых, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Организатором фестиваля является АНО "Московская областная дирекция по развитию парков". "Мы надеемся, что новый фестиваль найдет отклик в сердцах посетителей и станет традиционным проектом Подмосковья", – рассказала директор АНО "МосОблПарк" Ксения Васильева, ее слова приводит пресс-служба. Проект даст возможность выступить на сцене как профессиональным, так и начинающим иллюзионистам в трех возрастных категориях: 6-11 лет, 12-17 лет, 18 лет и старше. К участию приглашаются солисты, дуэты и коллективы в составе до 15 человек. Оставить заявку на участие в фестивале можно до 20 июня на сайте мероприятия. Участники поборются за звание лучших в трех направлениях — "Микромагия" с использованием карт, денежных купюр, монет, веревок и платков, "Сценическая магия" с кольцами, голубями и другим реквизитом, а также номера с крупными иллюзионными аппаратами. Финалисты представят номера на гала-концерте, где жюри определит победителя. Выступления конкурсантов будут оценивать братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья – иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов. Главным призом станет возможность выступить в шоу братьев. "Мы верим, что фестиваль "Маги в парках" станет прекрасной возможностью для начинающих фокусников прикоснуться к иллюзионному искусству и поделиться своим творчеством со зрителем. Мы ждем участников: юных и профессиональных иллюзионистов, а также всех, кто любит удивлять и удивляться", – приводит пресс-служба слова братьев Сафроновых. Фестиваль "Маги в парках" пройдет с 23 августа по 20 сентября в семи парках Подмосковья. Завершится проект в сентябре гала-концертом, в котором примут участие иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

https://ria.ru/20250604/podarki-2020855693.html

https://ria.ru/20250604/festival-2020836671.html

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московская область (подмосковье)