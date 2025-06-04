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Почти 25 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей

Почти 25 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей - РИА Новости, 04.06.2025

Почти 25 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей

В текущем году почти 25 тысяч жителей Московской области старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора региона на юбилей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:05:00+03:00

2025-06-04T14:05:00+03:00

2025-06-04T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В текущем году почти 25 тысяч жителей Московской области старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора региона на юбилей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "В этом году почти 25 тысяч жителей Подмосковья, достигших почтенного возраста, отметили свои юбилеи. Мы неизменно проявляем уважение и внимание к каждому юбиляру, вручая памятные подарки от имени губернатора Московской области", — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что юбилярам вручается Жостовский поднос — один из главных символов народного промысла Подмосковья. Долгожители, отметившие столетие, дополнительно получают по 5 тысяч рублей. Кроме того, начиная с 90-летия, женщинам вместе с основным презентом дарят павловопосадский шерстяной платок, а мужчинам, отпраздновавшим 95-летний юбилей и старше — шуйский плед. Один из старейших жителей Подмосковья в марте этого года отметил 100-летние. Виктор Дриго из Волоколамска является ветераном Великой Отечественной войны, кавалером государственных наград. Он участвовал в боях на Западном фронте. После войны долгожитель окончил ветеринарный техникум и ветеринарную академию. Житель Подмосковья посвятил более 36 лет работе в сельском хозяйстве. Накануне юбилея ветерану было присвоено звание "Почетный гражданин Волоколамского округа". В ведомстве напомнили, что подарки вручают пенсионерам, зарегистрированным и проживающим в Московской области. Презент к юбилею доставляется на адрес проживания в день рождения или в другой удобный день. Всю информацию о юбилярах соцзащита уже имеет и дополнительных заявлений для получения подарка писать не надо. Однако если пенсионер совсем недавно переехал в регион, то следует подать заявление на региональном портале госуслуг.

https://ria.ru/20250604/festival-2020836671.html

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московская область (подмосковье)