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Суд закрыл дело о коррупции против сторонницы молдавского блока "Победа" - РИА Новости, 04.06.2025
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16:40 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/pobeda-2020893551.html
Суд закрыл дело о коррупции против сторонницы молдавского блока "Победа"
Суд закрыл дело о коррупции против сторонницы молдавского блока "Победа" - РИА Новости, 04.06.2025
Суд закрыл дело о коррупции против сторонницы молдавского блока "Победа"
Оппозиционный молдавский блок "Победа" заявил о том, что суд в городе Резина прекратил дело о коррупции против сторонницы политсилы Анжелы Параскив. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:40:00+03:00
2025-06-04T16:40:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" заявил о том, что суд в городе Резина прекратил дело о коррупции против сторонницы политсилы Анжелы Параскив. "Справедливость восстановлена. Решение суда в Резине подтвердило то, о чем мы говорим с самого начала: давление, обвинения и административные дела против тех, кто думает иначе — политический заказ. Суд признал: очередное дело о якобы пассивной коррупции составлено с грубыми нарушениями, доказательства не подтверждают вину, а сама санкция — незаконна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Поясняется, что штраф в размере чуть более тысячи долларов, который был ранее выписан Параскив, аннулирован, производство по делу прекращено. "Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Человека пытались сломать — под давлением женщину заставили признать вину и подписать соглашение. Но она решила отстаивать свои права. Блок "Победа" продолжит защищать тех, кто сталкивается с преследованием за убеждения", - отмечается в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250604/moldavija-2020869908.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, sputnik молдова, московский комсомолец, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, В мире
Суд закрыл дело о коррупции против сторонницы молдавского блока "Победа"

Суд закрыл дело о коррупции против сторонницы блока "Победа" в Молдавии Параскив

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБлок "Победа"
Блок Победа - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Блок "Победа". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" заявил о том, что суд в городе Резина прекратил дело о коррупции против сторонницы политсилы Анжелы Параскив.
"Справедливость восстановлена. Решение суда в Резине подтвердило то, о чем мы говорим с самого начала: давление, обвинения и административные дела против тех, кто думает иначе — политический заказ. Суд признал: очередное дело о якобы пассивной коррупции составлено с грубыми нарушениями, доказательства не подтверждают вину, а сама санкция — незаконна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Блок "Победа": Молдавия пытается ограничить политическую волю Гагаузии
Вчера, 15:06
Поясняется, что штраф в размере чуть более тысячи долларов, который был ранее выписан Параскив, аннулирован, производство по делу прекращено. "Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Человека пытались сломать — под давлением женщину заставили признать вину и подписать соглашение. Но она решила отстаивать свои права. Блок "Победа" продолжит защищать тех, кто сталкивается с преследованием за убеждения", - отмечается в сообщении.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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