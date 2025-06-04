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Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной
Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной
Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:43:00+03:00
2025-06-04T16:43:00+03:00
2025-06-04T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - заявил Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной
Лавров: оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты