https://ria.ru/20250604/peregovory-2020894858.html

Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной

Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025

Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной

Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:43:00+03:00

2025-06-04T16:43:00+03:00

2025-06-04T17:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - заявил Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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Ольга Фомченкова

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