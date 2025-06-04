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Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 04.06.2025 (обновлено: 17:06 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020894858.html
Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной
Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной
Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:43:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
сергей лавров
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владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - заявил Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.
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в мире, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, москва, россия
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Лавров заявил о конкретных результатах по итогам переговоров с Украиной

Лавров: оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - заявил Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
 
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