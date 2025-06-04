Овчинский: в Южном Бутове завершают строительство детсада на 150 мест
Овчинский: в Южном Бутове завершается строительство детского сада на 150 мест
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На юго-западе Москвы завершается строительство детского сада на 150 мест, он появится в составе ЖК "Никольские луга", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что детсад возводят по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово", его площадь составит 3, 8 тысячи квадратных метров. Девелопером проекта является ПИК.
"Внутри разместили шесть групповых ячеек, где предусмотрены раздевалки, игровые и спальные зоны, буфеты и туалеты. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский пункт, пищеблок полного технологического цикла. Завершение строительства объекта запланировано на этот год, после чего его передадут в систему образования города", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Вокруг сада для воспитанников разместили прогулочные и спортивные площадки с навесами, места для хранения колясок, велосипедов и санок. Кроме того, здесь оборудованы тротуары, добавляется в пресс-релизе.