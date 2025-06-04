https://ria.ru/20250604/ovchinskiy-2020737315.html

Овчинский: в Южном Бутове завершают строительство детсада на 150 мест

Овчинский: в Южном Бутове завершают строительство детсада на 150 мест - РИА Новости, 04.06.2025

Овчинский: в Южном Бутове завершают строительство детсада на 150 мест

На юго-западе Москвы завершается строительство детского сада на 150 мест, он появится в составе ЖК "Никольские луга", сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:55:00+03:00

2025-06-04T08:55:00+03:00

2025-06-04T08:55:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На юго-западе Москвы завершается строительство детского сада на 150 мест, он появится в составе ЖК "Никольские луга", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что детсад возводят по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово", его площадь составит 3, 8 тысячи квадратных метров. Девелопером проекта является ПИК."Внутри разместили шесть групповых ячеек, где предусмотрены раздевалки, игровые и спальные зоны, буфеты и туалеты. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский пункт, пищеблок полного технологического цикла. Завершение строительства объекта запланировано на этот год, после чего его передадут в систему образования города", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Вокруг сада для воспитанников разместили прогулочные и спортивные площадки с навесами, места для хранения колясок, велосипедов и санок. Кроме того, здесь оборудованы тротуары, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250603/ovchinskiy-2020616993.html

москва

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Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы