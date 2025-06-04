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Овчинский: в Южном Бутове завершают строительство детсада на 150 мест - РИА Новости, 04.06.2025
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08:55 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ovchinskiy-2020737315.html
Овчинский: в Южном Бутове завершают строительство детсада на 150 мест
Овчинский: в Южном Бутове завершают строительство детсада на 150 мест - РИА Новости, 04.06.2025
Овчинский: в Южном Бутове завершают строительство детсада на 150 мест
На юго-западе Москвы завершается строительство детского сада на 150 мест, он появится в составе ЖК "Никольские луга", сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:55:00+03:00
2025-06-04T08:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На юго-западе Москвы завершается строительство детского сада на 150 мест, он появится в составе ЖК "Никольские луга", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что детсад возводят по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово", его площадь составит 3, 8 тысячи квадратных метров. Девелопером проекта является ПИК."Внутри разместили шесть групповых ячеек, где предусмотрены раздевалки, игровые и спальные зоны, буфеты и туалеты. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский пункт, пищеблок полного технологического цикла. Завершение строительства объекта запланировано на этот год, после чего его передадут в систему образования города", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Вокруг сада для воспитанников разместили прогулочные и спортивные площадки с навесами, места для хранения колясок, велосипедов и санок. Кроме того, здесь оборудованы тротуары, добавляется в пресс-релизе.
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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: в Южном Бутове завершают строительство детсада на 150 мест

Овчинский: в Южном Бутове завершается строительство детского сада на 150 мест

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На юго-западе Москвы завершается строительство детского сада на 150 мест, он появится в составе ЖК "Никольские луга", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что детсад возводят по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово", его площадь составит 3, 8 тысячи квадратных метров. Девелопером проекта является ПИК.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Овчинский: в Ивановском расселили пять домов по программе реновации
3 июня, 12:55
"Внутри разместили шесть групповых ячеек, где предусмотрены раздевалки, игровые и спальные зоны, буфеты и туалеты. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский пункт, пищеблок полного технологического цикла. Завершение строительства объекта запланировано на этот год, после чего его передадут в систему образования города", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Вокруг сада для воспитанников разместили прогулочные и спортивные площадки с навесами, места для хранения колясок, велосипедов и санок. Кроме того, здесь оборудованы тротуары, добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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