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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T22:12:00+03:00

2025-06-04T22:12:00+03:00

2025-06-04T22:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "Опасность атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250602/belgorod-2020564590.html

белгородская область

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белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)