Рейтинг@Mail.ru
В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 04.06.2025 (обновлено: 13:08 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html
В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски
В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски - РИА Новости, 04.06.2025
В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски
Обыски прошли в администрации Дербентского района Дагестана по делу о мошенничестве с земельным участком на 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:43:00+03:00
2025-06-04T13:08:00+03:00
дербентский район
республика дагестан
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Дербентского района Дагестана по делу о мошенничестве с земельным участком на 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике."Сотрудница администрации Дербентского района и местные жители подозреваются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и внесении ложных сведений в технический план… Следователи провели обыски в администрации района и по месту жительства фигурантов", - говорится в сообщении.По данным следствия, кадастровый инженер незаконно внес в технический план ложную информацию о наличии склада сельскохозяйственной продукции на земельном участке в селе Мичурино. Используя этот план, специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства администрации района подготовила и передала на подпись разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя на самом деле склад не построили.Подложные документы от имени родственницы местного жителя были представлены в регистрирующий орган, после чего в Единый госреестр прав на недвижимое имущество была внесена запись о государственной регистрации права собственности на склад. Затем на основании фиктивного договора купли-продажи было незаконно зарегистрировано право собственности и на земельный участок стоимостью более 16 миллионов рублей.Против сотрудницы администрации и двух жителей района, в зависимости от роли каждого, возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и внесении ложных сведений в технический план (ч. 2 ст. 170.2 УК РФ УК РФ).
https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html
https://ria.ru/20250522/obyski-2018481290.html
дербентский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дербентский район, республика дагестан, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Дербентский район, Республика Дагестан, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски

СК: в администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Дербентского района Дагестана по делу о мошенничестве с земельным участком на 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Сотрудница администрации Дербентского района и местные жители подозреваются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и внесении ложных сведений в технический план… Следователи провели обыски в администрации района и по месту жительства фигурантов", - говорится в сообщении.
Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала Барс - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции
20 мая, 12:44
По данным следствия, кадастровый инженер незаконно внес в технический план ложную информацию о наличии склада сельскохозяйственной продукции на земельном участке в селе Мичурино. Используя этот план, специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства администрации района подготовила и передала на подпись разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя на самом деле склад не построили.
Подложные документы от имени родственницы местного жителя были представлены в регистрирующий орган, после чего в Единый госреестр прав на недвижимое имущество была внесена запись о государственной регистрации права собственности на склад. Затем на основании фиктивного договора купли-продажи было незаконно зарегистрировано право собственности и на земельный участок стоимостью более 16 миллионов рублей.
Против сотрудницы администрации и двух жителей района, в зависимости от роли каждого, возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и внесении ложных сведений в технический план (ч. 2 ст. 170.2 УК РФ УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
На Кубани проходят обыски по месту работы задержанного вице-губернатора
22 мая, 15:39
 
Дербентский районРеспублика ДагестанПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала