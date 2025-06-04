В администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски
СК: в администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски
Автомобиль Следственного комитета
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МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Дербентского района Дагестана по делу о мошенничестве с земельным участком на 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Сотрудница администрации Дербентского района и местные жители подозреваются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и внесении ложных сведений в технический план… Следователи провели обыски в администрации района и по месту жительства фигурантов", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, кадастровый инженер незаконно внес в технический план ложную информацию о наличии склада сельскохозяйственной продукции на земельном участке в селе Мичурино. Используя этот план, специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства администрации района подготовила и передала на подпись разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя на самом деле склад не построили.
Подложные документы от имени родственницы местного жителя были представлены в регистрирующий орган, после чего в Единый госреестр прав на недвижимое имущество была внесена запись о государственной регистрации права собственности на склад. Затем на основании фиктивного договора купли-продажи было незаконно зарегистрировано право собственности и на земельный участок стоимостью более 16 миллионов рублей.
Против сотрудницы администрации и двух жителей района, в зависимости от роли каждого, возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и внесении ложных сведений в технический план (ч. 2 ст. 170.2 УК РФ УК РФ).