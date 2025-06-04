https://ria.ru/20250604/obstrely-2020761003.html
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:10:00+03:00
2025-06-04T00:10:00+03:00
2025-06-04T00:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тринадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тринадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущена 41 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 41 боеприпас