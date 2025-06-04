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Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/niderlandy-2020891986.html
Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи
Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи - РИА Новости, 04.06.2025
Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи
Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро на обеспечение морской безопасности, заявил в среду министр обороны страны Рубен... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:35:00+03:00
2025-06-04T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
нидерланды
брюссель
нато
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ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро на обеспечение морской безопасности, заявил в среду министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Я объявляю о новом пакете помощи (Украине) в размере 400 миллионов (евро - ред.) для укрепления морской безопасности. Эта помощь будет включать более 100 судов, патрульных катеров, транспортных катеров, судов-перехватчиков, то есть довольно широкий спектр судов", - заявил Брекелманс журналистам перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Он также отметил, что в этот пакет помощи входят более 50 морских беспилотников, а также датчики и запасные части. Трансляция велась на сайте оборонного альянса.
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украина, нидерланды, брюссель, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Нидерланды, Брюссель, НАТО
Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи

Минобороны Нидерландов: Киев получит новый пакет помощи на 400 млн евро

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро на обеспечение морской безопасности, заявил в среду министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"Я объявляю о новом пакете помощи (Украине) в размере 400 миллионов (евро - ред.) для укрепления морской безопасности. Эта помощь будет включать более 100 судов, патрульных катеров, транспортных катеров, судов-перехватчиков, то есть довольно широкий спектр судов", - заявил Брекелманс журналистам перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
Он также отметил, что в этот пакет помощи входят более 50 морских беспилотников, а также датчики и запасные части.
Трансляция велась на сайте оборонного альянса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНидерландыБрюссельНАТО
 
 
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