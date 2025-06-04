https://ria.ru/20250604/nauka-2020700306.html

Славянские древности под ударом. В зоне СВО пропали музейные коллекции

Славянские древности под ударом. В зоне СВО пропали музейные коллекции - РИА Новости, 04.06.2025

Славянские древности под ударом. В зоне СВО пропали музейные коллекции

Судьба археологической коллекции Суджанского районного краеведческого музея, здание которого было разрушено 14 марта ракетным ударом ВСУ, до сих пор остается... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:00:00+03:00

2025-06-04T09:00:00+03:00

2025-06-04T10:47:00+03:00

наука

наука

университетская наука

курская область

суджа

вооруженные силы украины

российская академия наук

социальный навигатор

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Судьба археологической коллекции Суджанского районного краеведческого музея, здание которого было разрушено 14 марта ракетным ударом ВСУ, до сих пор остается неизвестной. Но это не единственная утрата российских археологов, рассказал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.Вопрос о сохранности коллекций российских музеев и археологических памятников в приграничных регионах сегодня стоит особенно остро, отметил историк.В Курской области были уничтожены два музея – в Глушково и в Судже."По нашим подсчетам мы могли потерять порядка пяти кладов, которые находились в Курчатовском, Суджанском краеведческом и Курском музее археологии. Удалось какую-то часть сохранить, но, основные находки, скорее всего, пропали", – сообщил он.Судьба археологической коллекции музеев Суджи пока остается неизвестной, хотя около 250 предметов из клада, найденного под Конопелькой, уцелели благодаря тому, что оказались в это время на выставке в Государственном историческом музее."Если коллекция была вывезена на Украину, то рано или поздно ее следы могут обнаружиться в сообщениях министерства культуры или других государственных структур, но не исключено, что она могла попасть и в частные руки", – предположил Радюш.В музее Суджи находились предметы из пяти кладов, всего насчитывалось несколько сотен предметов. В сбор этой коллекции и в ее исследование, по словам историка, были вложены огромные усилия участников Суджанского отряда Института археологии РАН под руководством кандидата исторических наук Власты Родинковой и других ученых. Также в нее входили десятки или сотни отдельных предметов, собранные и переданные в музей местными жителями.Все эти предметы рассказывают исследователям историю заселения Суджанского региона, который явно был важным для своего времени. В Суджанском, Беловском, Кореневском, Глушковском районах, практически в каждом населенном пункте есть археологические памятники и палеолитические, и раннеславянские."Столько кладов вокруг одного места – это не просто так. Там жили достаточно статусные люди, которые носили благородный костюм, в VII веке там работали мастерские, где производили украшения. В целом набор найденных предметов относится к раннеславянскому периоду от II до VII веков, времени становления славянских культур", – отметил Олег Радюш.Много важных древнерусских памятников оказались в зоне, оккупированной ВСУ, или в ближайшем пограничье. Среди них – Гочевское городище 14-15 века, периода Великого княжества литовского и многочисленные памятники других эпох в его округе. Недавно было освобождено село Горналь, около него находилось одно из крупнейших древнерусских городищ – Горнальское. Подобных памятников на территории Курской области, по словам ученых, всего четыре или пять.Одно из поселений, очень интересное и важное для археологов, не разграбленное мародерами с металлоискателями, находилось прямо на российско-украинской границе. Перед СВО исследователи получили оттуда очень богатый материал, в том числе выемчатые эмали и другие находки V-VI века. Но с начала активных боев эта территория оказалась закрытой для изучения.Чьи древности?Сегодня среди разных тезисов украинской пропаганды активно распространяется утверждение, что клады Курской области – это наследие Украины, сообщил Олег Радюш."Этот тезис подводит к выводу, что Украина имеет на вывезенные коллекции полное право, хотя некоторые украинские археологи и сегодня думают иначе. К сожалению, еще в 2014 году у нас практически разрушились связи с украинскими коллегами. А сейчас разрушается то, что осталось, в том числе музейные коллекции", – рассказал он.По его словам, многие археологические коллекции из украинских музеев еще в 2022 году были вывезены за границу – Францию, Данию, Германию, Польшу. Там была, например, коллекция находок из известной палеолитической стоянки в Чернигове, разные материалы из Харьковского музея.Существует пропагандистская программа по возвращению так называемых украинских древностей "Археологическое наследие, украденное Россией" из России на территорию страны. Фактически речь идет о материалах исследований русских и советских археологов XVIII-XX веков, хранящихся в ведущих музеях современной России, которая остается законной правопреемницей Российской империи и СССР, сообщил Олег Радюш."Финансируется эта программа Министерством иностранных дел Германии и Гете-институтом, исполнителем является Общество археологов Украины. При этом почему-то нет аналогичной программы по возвращению украинских находок из польских музеев, хотя туда попало достаточно большое количество древностей из дореволюционных раскопок. Понятно, что никто из Эрмитажа золото скифов Украине не вернет. Я думаю, что это чистый пиар и возможность освоить грантовые деньги для участников, но она воздействует, в первую очередь, на украинскую публику и наших западных коллег", – отметил он.По его словам, большинство всех значимых археологических находок из музеев Украины были сделаны еще до революции 1917 года или в советский период, когда существовала общая советская археология. А после 1991 года на территории Украины уже не было столь важных археологических открытий из-за ограниченного финансирования и других обстоятельств."Интересно, где сейчас находятся классические древности из музея национальных сокровищ в Киево-Печерской лавре? На месте ли золотая пектораль из кургана Толстая могила, найденная в 1972 году советским археологом? Мы понимаем, что нас пытаются лишить древностей, которые составляют единое целое с нашей историей. Но нельзя делить на части скифскую историю, которая развивалась на всей территории от Алтая до Причерноморья. Нельзя делить раннеславянскую эпоху, которая была и в Среднем Приднепровье, и в российских областях, и на территории Белоруссии. Это огромный массив территорий, где формировалось славянство", – заключил он.

https://ria.ru/20250417/nauka-2011587759.html

https://ria.ru/20250321/sudzha-2006564674.html

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