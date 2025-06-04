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Bloomberg: Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы не злить Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
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17:24 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/nato-2020919674.html
Bloomberg: Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы не злить Трампа
Bloomberg: Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы не злить Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
Bloomberg: Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы не злить Трампа
Организаторы предстоящего саммита НАТО в Гааге поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Владимира Зеленского, чтобы не раздражать президента США... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:24:00+03:00
2025-06-04T17:24:00+03:00
в мире
гаага
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Организаторы предстоящего саммита НАТО в Гааге поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Владимира Зеленского, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. В материале газеты Algemeen Dagblad отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. Дипломаты же считают, что он скорее всего получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня. "Пленарное заседание, скорее всего, посетят только союзники (по НАТО - ред.). Отсутствие ясности по поводу присутствия... (Зеленского - ред.) является средством, призванным не допустить раздражительного состояния Трампа", - говорится в сообщении агентства. При этом, по данным источников, участники саммита по итогам мероприятия не будут подготавливать полноценное коммюнике, вместо этого будет опубликовано одностраничное заявление. Как передавало итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе, США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
https://ria.ru/20250604/nato--2020821241.html
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в мире, гаага, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, Гаага, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Bloomberg: Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы не злить Трампа

Bloomberg: Зеленского лично не пригласили на саммит НАТО, чтобы не злить Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Организаторы предстоящего саммита НАТО в Гааге поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Владимира Зеленского, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. В материале газеты Algemeen Dagblad отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. Дипломаты же считают, что он скорее всего получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня.
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"Пленарное заседание, скорее всего, посетят только союзники (по НАТО - ред.). Отсутствие ясности по поводу присутствия... (Зеленского - ред.) является средством, призванным не допустить раздражительного состояния Трампа", - говорится в сообщении агентства.
При этом, по данным источников, участники саммита по итогам мероприятия не будут подготавливать полноценное коммюнике, вместо этого будет опубликовано одностраничное заявление.
Как передавало итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе, США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
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В миреГаагаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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