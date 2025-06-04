https://ria.ru/20250604/nato-2020919674.html

Bloomberg: Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы не злить Трампа

Bloomberg: Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы не злить Трампа - РИА Новости, 04.06.2025

Bloomberg: Зеленского не пригласили на саммит НАТО, чтобы не злить Трампа

Организаторы предстоящего саммита НАТО в Гааге поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Владимира Зеленского, чтобы не раздражать президента США... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:24:00+03:00

2025-06-04T17:24:00+03:00

2025-06-04T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Организаторы предстоящего саммита НАТО в Гааге поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Владимира Зеленского, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. В материале газеты Algemeen Dagblad отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. Дипломаты же считают, что он скорее всего получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня. "Пленарное заседание, скорее всего, посетят только союзники (по НАТО - ред.). Отсутствие ясности по поводу присутствия... (Зеленского - ред.) является средством, призванным не допустить раздражительного состояния Трампа", - говорится в сообщении агентства. При этом, по данным источников, участники саммита по итогам мероприятия не будут подготавливать полноценное коммюнике, вместо этого будет опубликовано одностраничное заявление. Как передавало итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе, США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

https://ria.ru/20250604/nato--2020821241.html

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

гаага

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в мире, гаага, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато