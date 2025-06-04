https://ria.ru/20250604/nato-2020807231.html

AFP: саммит НАТО сосредоточит внимание на повышении расходов на оборону

AFP: саммит НАТО сосредоточит внимание на повышении расходов на оборону - РИА Новости, 04.06.2025

AFP: саммит НАТО сосредоточит внимание на повышении расходов на оборону

Основное внимание на саммите НАТО в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:42:00+03:00

2025-06-04T10:42:00+03:00

2025-06-04T10:42:00+03:00

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Основное внимание на саммите НАТО в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди стран-членов альянса, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов. "(Генсек НАТО Марк - ред.) Рютте настаивал на том, что Украина остается "приоритетным" вопросом на саммите. Дипломаты, однако, говорят, что основное внимание уделяется достижению соглашения о расходах, которое удовлетворяет требованиям Трампа тратить 5% ВВП на оборону и сохраняет США в НАТО", - говорится в сообщении агентства. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

https://ria.ru/20250528/unynie-2019463540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, марк рютте, нато, министерство обороны сша