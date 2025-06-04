https://ria.ru/20250604/nagrada-2020870297.html

Нарышкин вручил награду матери поэта, пропавшего без вести на СВО

Нарышкин вручил награду матери поэта, пропавшего без вести на СВО - РИА Новости, 04.06.2025

Нарышкин вручил награду матери поэта, пропавшего без вести на СВО

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин передал медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" ll... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:08:00+03:00

2025-06-04T15:08:00+03:00

2025-06-04T15:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей нарышкин

российское историческое общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин передал медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" ll степени матери поэта Алексея Полуботы, пропавшего без вести в зоне специальной военной операции. Церемония вручения прошла на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. "Русский поэт Алексей Викторович Полубота ушел на фронт добровольцем и пропал без вести в зоне специальной военной операции в декабре 2023 года. Его стихи, так же как и стихи других настоящих поэтов, тех, кто для себя избрал путь быть в трудную минуту всегда со своей Родиной, уже вошли частью в нашей великой военной поэзии", - сказал Нарышкин. "Для меня сегодня будет большая честь вручить награду маме Алексея Викторовича Александре Алексеевне", - сказал Нарышкин на церемонии. Та в ответном слове не сдерживала слез.

https://ria.ru/20250604/festival-2020742064.html

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Ольга Фомченкова

россия, москва, сергей нарышкин, российское историческое общество, вооруженные силы рф