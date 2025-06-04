Нарышкин вручил награду матери поэта, пропавшего без вести на СВО
Нарышкин вручил медаль матери пропавшего без вести на СВО поэта Алексея Полуботы
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин и Сергей Степашин выступают на церемонии вручения государственных наград на XI Книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Сергей Нарышкин и Сергей Степашин выступают на церемонии вручения государственных наград на XI Книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин передал медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" ll степени матери поэта Алексея Полуботы, пропавшего без вести в зоне специальной военной операции.
Церемония вручения прошла на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
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"Русский поэт Алексей Викторович Полубота ушел на фронт добровольцем и пропал без вести в зоне специальной военной операции в декабре 2023 года. Его стихи, так же как и стихи других настоящих поэтов, тех, кто для себя избрал путь быть в трудную минуту всегда со своей Родиной, уже вошли частью в нашей великой военной поэзии", - сказал Нарышкин.
"Для меня сегодня будет большая честь вручить награду маме Алексея Викторовича Александре Алексеевне", - сказал Нарышкин на церемонии. Та в ответном слове не сдерживала слез.
Книжный фестиваль "Красная площадь"
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