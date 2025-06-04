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Нарышкин вручил награду матери поэта, пропавшего без вести на СВО - РИА Новости, 04.06.2025
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15:08 04.06.2025 (обновлено: 15:24 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/nagrada-2020870297.html
Нарышкин вручил награду матери поэта, пропавшего без вести на СВО
Нарышкин вручил награду матери поэта, пропавшего без вести на СВО - РИА Новости, 04.06.2025
Нарышкин вручил награду матери поэта, пропавшего без вести на СВО
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин передал медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" ll... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:08:00+03:00
2025-06-04T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
сергей нарышкин
российское историческое общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин передал медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" ll степени матери поэта Алексея Полуботы, пропавшего без вести в зоне специальной военной операции. Церемония вручения прошла на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. "Русский поэт Алексей Викторович Полубота ушел на фронт добровольцем и пропал без вести в зоне специальной военной операции в декабре 2023 года. Его стихи, так же как и стихи других настоящих поэтов, тех, кто для себя избрал путь быть в трудную минуту всегда со своей Родиной, уже вошли частью в нашей великой военной поэзии", - сказал Нарышкин. "Для меня сегодня будет большая честь вручить награду маме Алексея Викторовича Александре Алексеевне", - сказал Нарышкин на церемонии. Та в ответном слове не сдерживала слез.
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россия, москва, сергей нарышкин, российское историческое общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Вооруженные силы РФ
Нарышкин вручил награду матери поэта, пропавшего без вести на СВО

Нарышкин вручил медаль матери пропавшего без вести на СВО поэта Алексея Полуботы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин и Сергей Степашин выступают на церемонии вручения государственных наград на XI Книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Сергей Нарышкин и Сергей Степашин выступают на церемонии вручения государственных наград на XI Книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сергей Нарышкин и Сергей Степашин выступают на церемонии вручения государственных наград на XI Книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин передал медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" ll степени матери поэта Алексея Полуботы, пропавшего без вести в зоне специальной военной операции.
Церемония вручения прошла на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
«
"Русский поэт Алексей Викторович Полубота ушел на фронт добровольцем и пропал без вести в зоне специальной военной операции в декабре 2023 года. Его стихи, так же как и стихи других настоящих поэтов, тех, кто для себя избрал путь быть в трудную минуту всегда со своей Родиной, уже вошли частью в нашей великой военной поэзии", - сказал Нарышкин.
"Для меня сегодня будет большая честь вручить награду маме Алексея Викторовича Александре Алексеевне", - сказал Нарышкин на церемонии. Та в ответном слове не сдерживала слез.
X Книжный фестиваль Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 01:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваСергей НарышкинРоссийское историческое обществоВооруженные силы РФ
 
 
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