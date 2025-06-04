https://ria.ru/20250604/muzhchina-2020770142.html

В Калужской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь паспорт

В Калужской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь паспорт - РИА Новости, 04.06.2025

В Калужской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь паспорт

Полиция задержала 22-летнего молодого человека, который поджег свой российский паспорт в Калужской области, снял это на видео, сообщило УМВД России по Калужской РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:18:00+03:00

2025-06-04T03:18:00+03:00

2025-06-04T03:18:00+03:00

происшествия

калужская область

жуковский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция задержала 22-летнего молодого человека, который поджег свой российский паспорт в Калужской области, снял это на видео, сообщило УМВД России по Калужской области в Telegram-канале. "Полицейские Калужской области задержали молодого человека, который снял на видео, как поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Им оказался 22-летний уроженец Жуковского района", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанный заявил, что видеозапись была сделана еще в 2022 году, а фигурирует в ней его недействительный загранпаспорт. В настоящий момент достоверность этих утверждений проверяется сотрудниками полиции ОМВД России по Жуковскому району. Также по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20241227/sharlot-1991710464.html

калужская область

жуковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калужская область, жуковский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)