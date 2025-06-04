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В Калужской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь паспорт - РИА Новости, 04.06.2025
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03:18 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/muzhchina-2020770142.html
В Калужской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь паспорт
В Калужской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь паспорт - РИА Новости, 04.06.2025
В Калужской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь паспорт
Полиция задержала 22-летнего молодого человека, который поджег свой российский паспорт в Калужской области, снял это на видео, сообщило УМВД России по Калужской РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:18:00+03:00
2025-06-04T03:18:00+03:00
происшествия
калужская область
жуковский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция задержала 22-летнего молодого человека, который поджег свой российский паспорт в Калужской области, снял это на видео, сообщило УМВД России по Калужской области в Telegram-канале. "Полицейские Калужской области задержали молодого человека, который снял на видео, как поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Им оказался 22-летний уроженец Жуковского района", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанный заявил, что видеозапись была сделана еще в 2022 году, а фигурирует в ней его недействительный загранпаспорт. В настоящий момент достоверность этих утверждений проверяется сотрудниками полиции ОМВД России по Жуковскому району. Также по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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калужская область
жуковский район
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происшествия, калужская область, жуковский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калужская область, Жуковский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь паспорт

В Калужской области задержали мужчину, который поджег российский паспорт

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция задержала 22-летнего молодого человека, который поджег свой российский паспорт в Калужской области, снял это на видео, сообщило УМВД России по Калужской области в Telegram-канале.
"Полицейские Калужской области задержали молодого человека, который снял на видео, как поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Им оказался 22-летний уроженец Жуковского района", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный заявил, что видеозапись была сделана еще в 2022 году, а фигурирует в ней его недействительный загранпаспорт. В настоящий момент достоверность этих утверждений проверяется сотрудниками полиции ОМВД России по Жуковскому району. Также по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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