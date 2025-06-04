В Калужской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь паспорт
В Калужской области задержали мужчину, который поджег российский паспорт
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция задержала 22-летнего молодого человека, который поджег свой российский паспорт в Калужской области, снял это на видео, сообщило УМВД России по Калужской области в Telegram-канале.
"Полицейские Калужской области задержали молодого человека, который снял на видео, как поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Им оказался 22-летний уроженец Жуковского района", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный заявил, что видеозапись была сделана еще в 2022 году, а фигурирует в ней его недействительный загранпаспорт. В настоящий момент достоверность этих утверждений проверяется сотрудниками полиции ОМВД России по Жуковскому району. Также по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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