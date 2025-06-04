https://ria.ru/20250604/moskva-2021773976.html

На Киевском шоссе в Москве заменят асфальт

На Киевском шоссе в Москве заменят асфальт - РИА Новости, 09.06.2025

На Киевском шоссе в Москве заменят асфальт

Свыше 900 тысяч квадратных метров асфальта заменят на участке Киевского шоссе в Москве в рамках ремонтных работ, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-04T11:24:00+03:00

2025-06-04T11:24:00+03:00

2025-06-09T13:14:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/81/1551948108_0:186:2979:1862_1920x0_80_0_0_a883b634453ddd9280d804af4b4b2514.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 900 тысяч квадратных метров асфальта заменят на участке Киевского шоссе в Москве в рамках ремонтных работ, сообщается на сайте мэра и правительства. "На участке Киевского шоссе начался ремонт дорожного полотна. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся от пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) до 41-го километра Киевского шоссе в обоих направлениях. На проезжей части протяженностью 21 километр планируется уложить свыше 900 тысяч квадратных метров асфальта", - говорится в сообщении. Отмечается, что ремонт необходим из-за износа верхнего слоя и появившейся колейности, которая снижает безопасность движения. Последний раз покрытие здесь меняли в 2021 году. Работы проводятся в несколько этапов. Сначала специалисты срезают слой старого асфальта, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого укладывают новое асфальтобетонное покрытие и наносят дорожную разметку. "Ремонт ведется по ночам, когда меньше автомобилей. Движение перекрывают частично. Киевское шоссе - трасса федерального значения М-3, которая является частью европейского маршрута E-101. Магистраль берет свое начало от развязки МКАД с Ленинским проспектом и проходит через Калугу и Брянск. В столице шоссе пролегает через ТиНАО и является одной из основных транспортных артерий, связывающей эти административные округа с другими районами Москвы и Московской области. Кроме того, по нему можно добраться до аэропорта Внуково", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250604/moskva-2020791310.html

https://realty.ria.ru/20250604/moskva-2020919361.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва