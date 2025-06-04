https://ria.ru/20250604/moskva-2021773976.html
На Киевском шоссе в Москве заменят асфальт
На Киевском шоссе в Москве заменят асфальт - РИА Новости, 09.06.2025
На Киевском шоссе в Москве заменят асфальт
Свыше 900 тысяч квадратных метров асфальта заменят на участке Киевского шоссе в Москве в рамках ремонтных работ, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-04T11:24:00+03:00
2025-06-04T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 900 тысяч квадратных метров асфальта заменят на участке Киевского шоссе в Москве в рамках ремонтных работ, сообщается на сайте мэра и правительства. "На участке Киевского шоссе начался ремонт дорожного полотна. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся от пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) до 41-го километра Киевского шоссе в обоих направлениях. На проезжей части протяженностью 21 километр планируется уложить свыше 900 тысяч квадратных метров асфальта", - говорится в сообщении. Отмечается, что ремонт необходим из-за износа верхнего слоя и появившейся колейности, которая снижает безопасность движения. Последний раз покрытие здесь меняли в 2021 году. Работы проводятся в несколько этапов. Сначала специалисты срезают слой старого асфальта, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого укладывают новое асфальтобетонное покрытие и наносят дорожную разметку. "Ремонт ведется по ночам, когда меньше автомобилей. Движение перекрывают частично. Киевское шоссе - трасса федерального значения М-3, которая является частью европейского маршрута E-101. Магистраль берет свое начало от развязки МКАД с Ленинским проспектом и проходит через Калугу и Брянск. В столице шоссе пролегает через ТиНАО и является одной из основных транспортных артерий, связывающей эти административные округа с другими районами Москвы и Московской области. Кроме того, по нему можно добраться до аэропорта Внуково", - уточняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
На Киевском шоссе в Москве заменят асфальт
Свыше 900 тыс "квадратов" асфальта заменят на участке Киевского шоссе в Москве
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 900 тысяч квадратных метров асфальта заменят на участке Киевского шоссе в Москве в рамках ремонтных работ, сообщается на сайте мэра и правительства.
"На участке Киевского шоссе начался ремонт дорожного полотна. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся от пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) до 41-го километра Киевского шоссе в обоих направлениях. На проезжей части протяженностью 21 километр планируется уложить свыше 900 тысяч квадратных метров асфальта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт необходим из-за износа верхнего слоя и появившейся колейности, которая снижает безопасность движения. Последний раз покрытие здесь меняли в 2021 году. Работы проводятся в несколько этапов. Сначала специалисты срезают слой старого асфальта, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого укладывают новое асфальтобетонное покрытие и наносят дорожную разметку.
"Ремонт ведется по ночам, когда меньше автомобилей. Движение перекрывают частично. Киевское шоссе - трасса федерального значения М-3, которая является частью европейского маршрута E-101. Магистраль берет свое начало от развязки МКАД с Ленинским проспектом и проходит через Калугу и Брянск. В столице шоссе пролегает через ТиНАО и является одной из основных транспортных артерий, связывающей эти административные округа с другими районами Москвы и Московской области. Кроме того, по нему можно добраться до аэропорта Внуково", - уточняется в сообщении.