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Эксперт рассказала о всплеске атак мошенников - РИА Новости, 04.06.2025
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02:19 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/moshenniki-2020767606.html
Эксперт рассказала о всплеске атак мошенников
Эксперт рассказала о всплеске атак мошенников - РИА Новости, 04.06.2025
Эксперт рассказала о всплеске атак мошенников
Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова сообщила РИА Новости о всплеске атак мошенников в виде смс или электронных писем, в которых... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:19:00+03:00
2025-06-04T02:19:00+03:00
общество
технологии
алла храпунова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова сообщила РИА Новости о всплеске атак мошенников в виде смс или электронных писем, в которых предупреждают о якобы активности в личном кабинете жертвы на портале "Госуслуги". "Сейчас мы наблюдаем всплеск атак мошенников в виде смс или писем на электронную почту. В них сообщается либо о входе в личный кабинет "Госуслуг" с других устройств, либо о подозрительной активности в личном кабинете, либо о загрузке, выгрузке документов", - сказала она. По словам эксперта, во всех этих письмах аферисты предлагают россиянам срочно связаться со службой поддержки портала по указанному номеру. "При получении подобных смс и писем их надо игнорировать. Внимательно смотрите наименование отправителя, адрес электронной почты. Если у вас возникают вопросы, самостоятельно обратитесь в сервис по официальным телефонам", - отметила Храпунова.
https://ria.ru/20250603/fishing-2020602771.html
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общество, технологии, алла храпунова
Общество, Технологии, Алла Храпунова
Эксперт рассказала о всплеске атак мошенников

Храпунова предупредила о всплеске атак мошенников через смс и электронные письма

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова сообщила РИА Новости о всплеске атак мошенников в виде смс или электронных писем, в которых предупреждают о якобы активности в личном кабинете жертвы на портале "Госуслуги".
"Сейчас мы наблюдаем всплеск атак мошенников в виде смс или писем на электронную почту. В них сообщается либо о входе в личный кабинет "Госуслуг" с других устройств, либо о подозрительной активности в личном кабинете, либо о загрузке, выгрузке документов", - сказала она.
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По словам эксперта, во всех этих письмах аферисты предлагают россиянам срочно связаться со службой поддержки портала по указанному номеру.
"При получении подобных смс и писем их надо игнорировать. Внимательно смотрите наименование отправителя, адрес электронной почты. Если у вас возникают вопросы, самостоятельно обратитесь в сервис по официальным телефонам", - отметила Храпунова.
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