Эксперт рассказала о всплеске атак мошенников
Храпунова предупредила о всплеске атак мошенников через смс и электронные письма
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова сообщила РИА Новости о всплеске атак мошенников в виде смс или электронных писем, в которых предупреждают о якобы активности в личном кабинете жертвы на портале "Госуслуги".
"Сейчас мы наблюдаем всплеск атак мошенников в виде смс или писем на электронную почту. В них сообщается либо о входе в личный кабинет "Госуслуг" с других устройств, либо о подозрительной активности в личном кабинете, либо о загрузке, выгрузке документов", - сказала она.
По словам эксперта, во всех этих письмах аферисты предлагают россиянам срочно связаться со службой поддержки портала по указанному номеру.
"При получении подобных смс и писем их надо игнорировать. Внимательно смотрите наименование отправителя, адрес электронной почты. Если у вас возникают вопросы, самостоятельно обратитесь в сервис по официальным телефонам", - отметила Храпунова.