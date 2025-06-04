https://ria.ru/20250604/moshenniki-2020767606.html

Эксперт рассказала о всплеске атак мошенников

Эксперт рассказала о всплеске атак мошенников - РИА Новости, 04.06.2025

Эксперт рассказала о всплеске атак мошенников

Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова сообщила РИА Новости о всплеске атак мошенников в виде смс или электронных писем, в которых... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:19:00+03:00

2025-06-04T02:19:00+03:00

2025-06-04T02:19:00+03:00

общество

технологии

алла храпунова

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова сообщила РИА Новости о всплеске атак мошенников в виде смс или электронных писем, в которых предупреждают о якобы активности в личном кабинете жертвы на портале "Госуслуги". "Сейчас мы наблюдаем всплеск атак мошенников в виде смс или писем на электронную почту. В них сообщается либо о входе в личный кабинет "Госуслуг" с других устройств, либо о подозрительной активности в личном кабинете, либо о загрузке, выгрузке документов", - сказала она. По словам эксперта, во всех этих письмах аферисты предлагают россиянам срочно связаться со службой поддержки портала по указанному номеру. "При получении подобных смс и писем их надо игнорировать. Внимательно смотрите наименование отправителя, адрес электронной почты. Если у вас возникают вопросы, самостоятельно обратитесь в сервис по официальным телефонам", - отметила Храпунова.

https://ria.ru/20250603/fishing-2020602771.html

https://ria.ru/20250603/moshenniki-2020594513.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, алла храпунова