https://ria.ru/20250604/molnija-2020857665.html

В Пермском крае жилой дом сгорел после удара молнии

В Пермском крае жилой дом сгорел после удара молнии - РИА Новости, 04.06.2025

В Пермском крае жилой дом сгорел после удара молнии

Молния уничтожила дом в деревне в Пермском крае, пожарные предотвратили переход огня на соседнее жилище, никто не пострадал, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:16:00+03:00

2025-06-04T14:16:00+03:00

2025-06-04T14:16:00+03:00

происшествия

пермский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Молния уничтожила дом в деревне в Пермском крае, пожарные предотвратили переход огня на соседнее жилище, никто не пострадал, сообщило ГУМЧС РФ по региону. По данным ведомства, жильцы дома на улице Молодежной в деревне Тарова под пермским Кудымкаром услышали вечером 2 июня странный звук и вышли из дома. Но снаружи ничего необычного не происходило. Однако подбежавшие к ним люди сказали, что горит крыша жилища. Люди вызвали пожарных и пытались справиться с пламенем своими силами. Но огонь быстро распространялся. "По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило горение жилого дома с надворными постройками. Предварительно: причиной пожара могли послужить грозовые разряды. Площадь пожара составила 96 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарные не допустили перехода огня на соседний дом, до него было примерно 10 метров. Возгорание тушили 20 сотрудников и техника. На пожаре никто не пострадал. На фото с места происшествия виден обгоревший костяк конструкции: обугленные остатки большого деревянного дома. Уцелели только металлические листы кровли. Постройки во дворе также уничтожены огнем. В ведомстве добавили, что защитить имущество от ударов молний помогает молниезащита.

https://ria.ru/20250520/molnija-2018044654.html

https://ria.ru/20250522/bashkirija-2018423446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)