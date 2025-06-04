Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае жилой дом сгорел после удара молнии - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/molnija-2020857665.html
В Пермском крае жилой дом сгорел после удара молнии
В Пермском крае жилой дом сгорел после удара молнии - РИА Новости, 04.06.2025
В Пермском крае жилой дом сгорел после удара молнии
Молния уничтожила дом в деревне в Пермском крае, пожарные предотвратили переход огня на соседнее жилище, никто не пострадал, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:16:00+03:00
2025-06-04T14:16:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020857019_0:118:1762:1109_1920x0_80_0_0_12e6ba5afec0255c00dd7705cb17c9e1.jpg
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Молния уничтожила дом в деревне в Пермском крае, пожарные предотвратили переход огня на соседнее жилище, никто не пострадал, сообщило ГУМЧС РФ по региону. По данным ведомства, жильцы дома на улице Молодежной в деревне Тарова под пермским Кудымкаром услышали вечером 2 июня странный звук и вышли из дома. Но снаружи ничего необычного не происходило. Однако подбежавшие к ним люди сказали, что горит крыша жилища. Люди вызвали пожарных и пытались справиться с пламенем своими силами. Но огонь быстро распространялся. "По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило горение жилого дома с надворными постройками. Предварительно: причиной пожара могли послужить грозовые разряды. Площадь пожара составила 96 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарные не допустили перехода огня на соседний дом, до него было примерно 10 метров. Возгорание тушили 20 сотрудников и техника. На пожаре никто не пострадал. На фото с места происшествия виден обгоревший костяк конструкции: обугленные остатки большого деревянного дома. Уцелели только металлические листы кровли. Постройки во дворе также уничтожены огнем. В ведомстве добавили, что защитить имущество от ударов молний помогает молниезащита.
https://ria.ru/20250520/molnija-2018044654.html
https://ria.ru/20250522/bashkirija-2018423446.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020857019_257:0:1752:1121_1920x0_80_0_0_579c217a11bd55ede23be05d580269ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае жилой дом сгорел после удара молнии

В Пермском крае дом и постройки в деревне Тарова сгорели после удара молнии

© Фото : Главное управление МЧС России по Пермскому краюДом, уничтоженный в результате удара молнии в деревне Тарова в Пермском крае
Дом, уничтоженный в результате удара молнии в деревне Тарова в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Дом, уничтоженный в результате удара молнии в деревне Тарова в Пермском крае
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Молния уничтожила дом в деревне в Пермском крае, пожарные предотвратили переход огня на соседнее жилище, никто не пострадал, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, жильцы дома на улице Молодежной в деревне Тарова под пермским Кудымкаром услышали вечером 2 июня странный звук и вышли из дома. Но снаружи ничего необычного не происходило. Однако подбежавшие к ним люди сказали, что горит крыша жилища. Люди вызвали пожарных и пытались справиться с пламенем своими силами. Но огонь быстро распространялся.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
СК разберется в истории с гибелью женщины от удара молнии в Пермском крае
20 мая, 13:31
"По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило горение жилого дома с надворными постройками. Предварительно: причиной пожара могли послужить грозовые разряды. Площадь пожара составила 96 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарные не допустили перехода огня на соседний дом, до него было примерно 10 метров. Возгорание тушили 20 сотрудников и техника. На пожаре никто не пострадал.
На фото с места происшествия виден обгоревший костяк конструкции: обугленные остатки большого деревянного дома. Уцелели только металлические листы кровли. Постройки во дворе также уничтожены огнем.
В ведомстве добавили, что защитить имущество от ударов молний помогает молниезащита.
Корова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Башкирии женщина погибла, пытаясь вывести корову из горящего сарая
22 мая, 10:59
 
ПроисшествияПермский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала