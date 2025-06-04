https://ria.ru/20250604/mishustin-2020973196.html

Мишустин приветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь"

Мишустин приветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2025

Мишустин приветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участников и гостей XI Книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что благодаря книгам о войне подрастающее... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:22:00+03:00

2025-06-04T21:22:00+03:00

2025-06-04T21:22:00+03:00

культура

россия

москва

михаил мишустин

книжный фестиваль "красная площадь"

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участников и гостей XI Книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что благодаря книгам о войне подрастающее поколение может представить события тех лет и узнать о проявленном мужестве и героизме людей, защищавших Отечество, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Книжный фестиваль проходит с 4 по 7 июня 2025 года на Красной площади в Москве. "Рад приветствовать вас на главной площади столицы, ставшей в эти дни центром притяжения всех, кто любит читать, а также представителей книжной отрасли, писателей и поэтов, издателей, библиотекарей... В год 80-летия Великой Победы сохранение исторической памяти, противодействие попыткам её фальсифицировать приобретают особое значение. Именно благодаря книгам о войне подрастающее поколение может представить себе события тех лет, узнать о проявленном мужестве и героизме людей, защищавших своё Отечество, о величайших подвигах советского народа. Это не просто дань уважения прошлому, а фундамент нашего будущего, гарантия того, что подобные трагедии никогда не повторятся", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что с каждым годом масштабный праздник, который проводится в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка, набирает большую популярность. Участники и гости знакомятся с литературными новинками, долгожданными произведениями любимых авторов, редкими изданиями, общаются с мастерами слова и обмениваются творческими идеями. "Желаю вам интересных встреч и новых открытий, всего самого хорошего", - добавил премьер-министр.

https://ria.ru/20250604/festival-2020840826.html

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россия, москва, михаил мишустин, книжный фестиваль "красная площадь"