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Мишустин приветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2025
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Культура
 
21:22 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/mishustin-2020973196.html
Мишустин приветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь"
Мишустин приветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2025
Мишустин приветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участников и гостей XI Книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что благодаря книгам о войне подрастающее... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:22:00+03:00
2025-06-04T21:22:00+03:00
культура
россия
москва
михаил мишустин
книжный фестиваль "красная площадь"
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участников и гостей XI Книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что благодаря книгам о войне подрастающее поколение может представить события тех лет и узнать о проявленном мужестве и героизме людей, защищавших Отечество, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Книжный фестиваль проходит с 4 по 7 июня 2025 года на Красной площади в Москве. "Рад приветствовать вас на главной площади столицы, ставшей в эти дни центром притяжения всех, кто любит читать, а также представителей книжной отрасли, писателей и поэтов, издателей, библиотекарей... В год 80-летия Великой Победы сохранение исторической памяти, противодействие попыткам её фальсифицировать приобретают особое значение. Именно благодаря книгам о войне подрастающее поколение может представить себе события тех лет, узнать о проявленном мужестве и героизме людей, защищавших своё Отечество, о величайших подвигах советского народа. Это не просто дань уважения прошлому, а фундамент нашего будущего, гарантия того, что подобные трагедии никогда не повторятся", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что с каждым годом масштабный праздник, который проводится в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка, набирает большую популярность. Участники и гости знакомятся с литературными новинками, долгожданными произведениями любимых авторов, редкими изданиями, общаются с мастерами слова и обмениваются творческими идеями. "Желаю вам интересных встреч и новых открытий, всего самого хорошего", - добавил премьер-министр.
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россия, москва, михаил мишустин, книжный фестиваль "красная площадь"
Культура, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин приветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь"

Мишустин: благодаря книгам о войне молодежь может представить события тех лет

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участников и гостей XI Книжного фестиваля "Красная площадь" отметил, что благодаря книгам о войне подрастающее поколение может представить события тех лет и узнать о проявленном мужестве и героизме людей, защищавших Отечество, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Книжный фестиваль проходит с 4 по 7 июня 2025 года на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкXI Книжный фестиваль "Красная площадь"
XI Книжный фестиваль Красная площадь - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
XI Книжный фестиваль "Красная площадь"
"Рад приветствовать вас на главной площади столицы, ставшей в эти дни центром притяжения всех, кто любит читать, а также представителей книжной отрасли, писателей и поэтов, издателей, библиотекарей... В год 80-летия Великой Победы сохранение исторической памяти, противодействие попыткам её фальсифицировать приобретают особое значение. Именно благодаря книгам о войне подрастающее поколение может представить себе события тех лет, узнать о проявленном мужестве и героизме людей, защищавших своё Отечество, о величайших подвигах советского народа. Это не просто дань уважения прошлому, а фундамент нашего будущего, гарантия того, что подобные трагедии никогда не повторятся", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что с каждым годом масштабный праздник, который проводится в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка, набирает большую популярность. Участники и гости знакомятся с литературными новинками, долгожданными произведениями любимых авторов, редкими изданиями, общаются с мастерами слова и обмениваются творческими идеями.
"Желаю вам интересных встреч и новых открытий, всего самого хорошего", - добавил премьер-министр.
Посетитель книжного фестиваля Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Вчера, 13:03
 
КультураРоссияМоскваМихаил МишустинКнижный фестиваль "Красная площадь"
 
 
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