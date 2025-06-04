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Минздрав: более 17% рожениц в Подмосковье - жительницы других регионов - РИА Новости, 04.06.2025
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Новости Подмосковья
 
12:11 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/minzdrav-2020828364.html
Минздрав: более 17% рожениц в Подмосковье - жительницы других регионов
Минздрав: более 17% рожениц в Подмосковье - жительницы других регионов - РИА Новости, 04.06.2025
Минздрав: более 17% рожениц в Подмосковье - жительницы других регионов
В Московской области более 17% рожениц являются жительницами других российских регионов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:11:00+03:00
2025-06-04T12:11:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Московской области более 17% рожениц являются жительницами других российских регионов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Доля женщин, приехавших на роды в Московскую область, составляет более 17,4%. Это говорит о востребованности наших перинатальных центров и роддомов, а также о высокой квалификации медицинских специалистов. В наших родовспомогательных учреждениях будущим мамам доступны различные виды родов, в том числе включая мягкие, вертикальные, партнерские или в сопровождении доулы. Важно, что эти услуги оказываются бесплатно, по полису ОМС", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения: 8 (800) 550-30-03.
https://ria.ru/20250603/lytkarino-2020736965.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Минздрав: более 17% рожениц в Подмосковье - жительницы других регионов

Более 17% рожениц в Подмосковье являются жительницами других регионов

© Fotolia / KadmyУЗИ
УЗИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Fotolia / Kadmy
УЗИ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Московской области более 17% рожениц являются жительницами других российских регионов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Доля женщин, приехавших на роды в Московскую область, составляет более 17,4%. Это говорит о востребованности наших перинатальных центров и роддомов, а также о высокой квалификации медицинских специалистов. В наших родовспомогательных учреждениях будущим мамам доступны различные виды родов, в том числе включая мягкие, вертикальные, партнерские или в сопровождении доулы. Важно, что эти услуги оказываются бесплатно, по полису ОМС", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
По данным ведомства, подробно ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения: 8 (800) 550-30-03.
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