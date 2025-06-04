https://ria.ru/20250604/minoborony-2020845627.html

Российские войска освободили Редкодуб в ДНР

Российские войска освободили Редкодуб в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025

Российские войска освободили Редкодуб в ДНР

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:22:00+03:00

2025-06-04T13:22:00+03:00

2025-06-04T13:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

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донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины