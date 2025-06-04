Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 04.06.2025 (обновлено: 13:57 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/minoborony-2020845627.html
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:22:00+03:00
2025-06-04T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_444c8e08f5fe221af43ee41e6da48a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР

Минобороны: группировка "Запад" освободила населенный пункт Редкодуб в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Редкодуб в ДНР
Подразделения группировки войск Север освободили село Редкодуб в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Редкодуб в ДНР
Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала