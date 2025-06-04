https://ria.ru/20250604/minoborony-2020845627.html
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:22:00+03:00
2025-06-04T13:22:00+03:00
2025-06-04T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Редкодуб в ДНР
Минобороны: группировка "Запад" освободила населенный пункт Редкодуб в ДНР