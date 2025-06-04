https://ria.ru/20250604/meditsina-2020764118.html

Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в медицине

Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в медицине - РИА Новости, 04.06.2025

Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в медицине

Использование искусственного интеллекта в здравоохранении сделает медицину более доступной для всех слоев населения, рассказала РИА Новости директор... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T00:41:00+03:00

2025-06-04T00:41:00+03:00

2025-06-04T00:41:00+03:00

технологии

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в здравоохранении сделает медицину более доступной для всех слоев населения, рассказала РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова. "Объективно технологии будут дальше двигать рынок вперед и открывать новые возможности. Первое – это в целом рост качества медицины и того, как ставится диагноз, с какой точностью и так далее", - сказала Дорохова. Она отметила, что искусственный интеллект уже используется, например, для распознания болезней на рентгеновских снимках. "Вторая история – это доступность. Здесь искусственный интеллект, конечно, открывает большие возможности и обеспечивает доступность медицины в отдаленных регионах для разных слоев населения. В-третьих, искусственный интеллект, как такой ассистент и помощник врача, позволит на самом деле быстрее выводить молодых врачей на высокую продуктивность", - добавила Дорохова. По оценкам компании "Яков и Партнеры", до 2030 года российский рынок искусственного интеллекта в медицине вырастет до 78 миллиардов рублей. При этом говорить о полной замене врачей на роботов с искусственным интеллектом пока рано.

https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020582588.html

https://ria.ru/20241225/ii-1991269523.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, здоровье - общество