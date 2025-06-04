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Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в медицине - РИА Новости, 04.06.2025
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00:41 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/meditsina-2020764118.html
Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в медицине
Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в медицине - РИА Новости, 04.06.2025
Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в медицине
Использование искусственного интеллекта в здравоохранении сделает медицину более доступной для всех слоев населения, рассказала РИА Новости директор... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:41:00+03:00
2025-06-04T00:41:00+03:00
технологии
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в здравоохранении сделает медицину более доступной для всех слоев населения, рассказала РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова. "Объективно технологии будут дальше двигать рынок вперед и открывать новые возможности. Первое – это в целом рост качества медицины и того, как ставится диагноз, с какой точностью и так далее", - сказала Дорохова. Она отметила, что искусственный интеллект уже используется, например, для распознания болезней на рентгеновских снимках. "Вторая история – это доступность. Здесь искусственный интеллект, конечно, открывает большие возможности и обеспечивает доступность медицины в отдаленных регионах для разных слоев населения. В-третьих, искусственный интеллект, как такой ассистент и помощник врача, позволит на самом деле быстрее выводить молодых врачей на высокую продуктивность", - добавила Дорохова. По оценкам компании "Яков и Партнеры", до 2030 года российский рынок искусственного интеллекта в медицине вырастет до 78 миллиардов рублей. При этом говорить о полной замене врачей на роботов с искусственным интеллектом пока рано.
https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020582588.html
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технологии, здоровье - общество
Технологии, Здоровье - Общество
Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в медицине

Дорохова: искусственный интеллект сделает медицину более доступной

© Fotolia / Luis LouroIT технологии в медицине
IT технологии в медицине - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Fotolia / Luis Louro
IT технологии в медицине. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в здравоохранении сделает медицину более доступной для всех слоев населения, рассказала РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова.
"Объективно технологии будут дальше двигать рынок вперед и открывать новые возможности. Первое – это в целом рост качества медицины и того, как ставится диагноз, с какой точностью и так далее", - сказала Дорохова.
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Она отметила, что искусственный интеллект уже используется, например, для распознания болезней на рентгеновских снимках.
"Вторая история – это доступность. Здесь искусственный интеллект, конечно, открывает большие возможности и обеспечивает доступность медицины в отдаленных регионах для разных слоев населения. В-третьих, искусственный интеллект, как такой ассистент и помощник врача, позволит на самом деле быстрее выводить молодых врачей на высокую продуктивность", - добавила Дорохова.
По оценкам компании "Яков и Партнеры", до 2030 года российский рынок искусственного интеллекта в медицине вырастет до 78 миллиардов рублей. При этом говорить о полной замене врачей на роботов с искусственным интеллектом пока рано.
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