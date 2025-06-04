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Россия готова принять от Украины тела военных, заявил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 04.06.2025 (обновлено: 17:03 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020895470.html
Россия готова принять от Украины тела военных, заявил Мединский
Россия готова принять от Украины тела военных, заявил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025
Россия готова принять от Украины тела военных, заявил Мединский
Россия готова принять от Украины тела погибших военных, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:45:00+03:00
2025-06-04T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
украина
россия
владимир мединский
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова принять от Украины тела погибших военных, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной."Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела, наверное, их намного-намного меньше, но мы выразили готовность принять, если таковые будут", - сказал Мединский на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, россия, владимир мединский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин
Россия готова принять от Украины тела военных, заявил Мединский

Мединский: Россия готова принять от Украины тела погибших военных

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова принять от Украины тела погибших военных, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.
"Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела, наверное, их намного-намного меньше, но мы выразили готовность принять, если таковые будут", - сказал Мединский на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеУкраинаРоссияВладимир МединскийВладимир Путин
 
 
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