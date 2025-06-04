https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020895470.html
Россия готова принять от Украины тела военных, заявил Мединский
Россия готова принять от Украины тела военных, заявил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025
Россия готова принять от Украины тела военных, заявил Мединский
Россия готова принять от Украины тела погибших военных, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:45:00+03:00
2025-06-04T16:45:00+03:00
2025-06-04T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
украина
россия
владимир мединский
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова принять от Украины тела погибших военных, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной."Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела, наверное, их намного-намного меньше, но мы выразили готовность принять, если таковые будут", - сказал Мединский на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, россия, владимир мединский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин
Россия готова принять от Украины тела военных, заявил Мединский
Мединский: Россия готова принять от Украины тела погибших военных