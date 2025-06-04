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Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными
Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными
Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня, заявил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:41:00+03:00
2025-06-04T16:41:00+03:00
2025-06-04T16:53:00+03:00
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
владимир мединский
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня, заявил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной. Помощник президента РФ рассказал, что на переговорах удалось договориться провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, в первую очередь категориями "раненые", "тяжелобольные" и военнопленные возрастом до 25 лет."Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - сказал Мединский, говоря о предстоящем обмене.
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Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле
Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле
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Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными
Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня