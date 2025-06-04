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Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 04.06.2025 (обновлено: 16:53 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020893692.html
Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными
Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными
Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня, заявил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:41:00+03:00
2025-06-04T16:53:00+03:00
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
владимир мединский
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня, заявил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной. Помощник президента РФ рассказал, что на переговорах удалось договориться провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, в первую очередь категориями "раненые", "тяжелобольные" и военнопленные возрастом до 25 лет."Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - сказал Мединский, говоря о предстоящем обмене.
https://ria.ru/20250602/potolok-2020519040.html
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Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле
Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле
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россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, владимир мединский, владимир путин
Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными

Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня, заявил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной. Помощник президента РФ рассказал, что на переговорах удалось договориться провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, в первую очередь категориями "раненые", "тяжелобольные" и военнопленные возрастом до 25 лет.
"Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - сказал Мединский, говоря о предстоящем обмене.
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о потолке обмена пленными между Россией и Украиной
2 июня, 17:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтамбулВладимир МединскийВладимир Путин
 
 
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