https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020893692.html

Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными

Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными - РИА Новости, 04.06.2025

Мединский рассказал, когда Россия будет готова начать обмен пленными

Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня, заявил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:41:00+03:00

2025-06-04T16:41:00+03:00

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россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

владимир мединский

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня, заявил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах переговоров в Стамбуле с украинской стороной. Помощник президента РФ рассказал, что на переговорах удалось договориться провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, в первую очередь категориями "раненые", "тяжелобольные" и военнопленные возрастом до 25 лет."Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - сказал Мединский, говоря о предстоящем обмене.

https://ria.ru/20250602/potolok-2020519040.html

россия

украина

стамбул

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Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле 2025-06-04T16:41 true PT8M26S

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