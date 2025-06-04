https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020893173.html

Украинская сторона пообещала изучить меморандум, заявил Мединский

Украинская сторона пообещала изучить меморандум, заявил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025

Украинская сторона пообещала изучить меморандум, заявил Мединский

Украинская сторона пообещала изучить меморандум российской стороны и дать комментарии позднее, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:39:00+03:00

2025-06-04T16:39:00+03:00

2025-06-04T16:49:00+03:00

россия

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

специальная военная операция на украине

украина

турция

владимир мединский

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинская сторона пообещала изучить меморандум российской стороны и дать комментарии позднее, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании, который состоял из двух частей. Первая часть - условия заключения долгосрочного мира, вторая часть - условия прекращения огня… Украинская сторона пообещала изучить его и дать комментарии позднее", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250604/ukraina-2020863042.html

россия

украина

турция

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россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, турция, владимир мединский, владимир путин