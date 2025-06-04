https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020893018.html
Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский
Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский
Рабочим языком на переговорах c Украиной в Стамбуле был русский, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах между Россией и... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:38:00+03:00
2025-06-04T16:38:00+03:00
2025-06-04T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_0025f86d6d4a50524b91d0859a61b039.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рабочим языком на переговорах c Украиной в Стамбуле был русский, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах между Россией и Украиной Владимир Мединский.Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной."Рабочим языком был русский", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_8077eedaa300daea5cee2b6e18d27a4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, Россия, Украина
Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский
Мединский: рабочим языком на переговорах с Киевом в Стамбуле был русский