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Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 04.06.2025 (обновлено: 16:48 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020893018.html
Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский
Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский
Рабочим языком на переговорах c Украиной в Стамбуле был русский, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах между Россией и... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:38:00+03:00
2025-06-04T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
россия
украина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рабочим языком на переговорах c Украиной в Стамбуле был русский, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах между Россией и Украиной Владимир Мединский.Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной."Рабочим языком был русский", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, Россия, Украина
Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский

Мединский: рабочим языком на переговорах с Киевом в Стамбуле был русский

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Мединский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рабочим языком на переговорах c Украиной в Стамбуле был русский, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах между Россией и Украиной Владимир Мединский.
Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной.
"Рабочим языком был русский", - сказал Мединский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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3 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир МединскийРоссияУкраина
 
 
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