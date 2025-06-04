https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020893018.html

Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский

Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский - РИА Новости, 04.06.2025

Мединский: рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский

Рабочим языком на переговорах c Украиной в Стамбуле был русский, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах между Россией и... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:38:00+03:00

2025-06-04T16:38:00+03:00

2025-06-04T16:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

россия

украина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Рабочим языком на переговорах c Украиной в Стамбуле был русский, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах между Россией и Украиной Владимир Мединский.Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной."Рабочим языком был русский", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

стамбул

россия

украина

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