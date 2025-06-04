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Московские производители увеличили выпуск мебели на 7,3%
Московские производители увеличили выпуск мебели на 7,3% - РИА Новости, 04.06.2025
Московские производители увеличили выпуск мебели на 7,3%
Производители мебели из Москвы нарастили выпуск продукции на 7,3% за первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:13:00+03:00
2025-06-04T07:13:00+03:00
2025-06-04T07:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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анатолий гарбузов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Производители мебели из Москвы нарастили выпуск продукции на 7,3% за первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Свыше 140 московских производителей мебели создают новые товары и удовлетворяют растущий спрос потребителей. Так, компании произвели на 7,3% больше мебели, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, они отгрузили заказчикам продукцию почти на 11,9 миллиарда рублей, что более чем в 2,6 раза превышает показатель 2024-го. В частности, было произведено около 2,8 тысячи единиц металлической мебели хозяйственно-бытового назначения, свыше 9 тысяч единиц металлической офисной мебели, а также более 12 тысяч штук мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Так, компания "Феликс" достроила новый производственный корпус в Москве. Согласно прогнозам, объем производства вырастет на 50%. На предприятии создадут свыше 130 рабочих мест. Строительство производственного здания рядом с уже действующим производственно-складским комплексом проходило в рамках реализации масштабного инвестпроекта при поддержке правительства Москвы.Как рассказал гендиректор компании Андрей Михайлов, предприятию оказали активное содействие на всех этапах – от согласования проекта до завершения работ. Он подчеркнул, что реализация адресной перспективной поддержки производителей в Москве в формате масштабных инвестпроектов актуальна и своевременна. Так, льготные условия финансирования позволяют увеличить производство, нарастить количество рабочих мест, повысить налоговые отчисления.Столичная компания "Медицинофф" с собственным производством, конструкторским бюро и службой логистики выпускает медицинскую, лабораторную и корпусную мебель. Предприятие продолжает увеличивать ассортимент медоборудования. Так, компания объявила о старте серийного производства двух моделей механических электрических кроватей. Изделие предназначено для реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии.Гендиректор компании Александр Белоглазов назвал запуск серийного производства важным этапом в развитии предприятия.Для развития производственного потенциала в Москве создали комфортный инвестиционный климат. Предприятиям доступно свыше 20 всесторонних мер поддержки. Среди них – льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у столицы по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение спецстатусов и другие инструменты.
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поддержка бизнеса , анатолий гарбузов, москва, россия, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Анатолий Гарбузов, Москва, Россия, Экономика
Московские производители увеличили выпуск мебели на 7,3%
Производители мебели из Москвы увеличили выпуск товара на 7,3%
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Производители мебели из Москвы нарастили выпуск продукции на 7,3% за первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Свыше 140 московских производителей мебели создают новые товары и удовлетворяют растущий спрос потребителей. Так, компании произвели на 7,3% больше мебели, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, они отгрузили заказчикам продукцию почти на 11,9 миллиарда рублей, что более чем в 2,6 раза превышает показатель 2024-го. В частности, было произведено около 2,8 тысячи единиц металлической мебели хозяйственно-бытового назначения, свыше 9 тысяч единиц металлической офисной мебели, а также более 12 тысяч штук мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Так, компания "Феликс" достроила новый производственный корпус в Москве. Согласно прогнозам, объем производства вырастет на 50%. На предприятии создадут свыше 130 рабочих мест. Строительство производственного здания рядом с уже действующим производственно-складским комплексом проходило в рамках реализации масштабного инвестпроекта при поддержке правительства Москвы.
Как рассказал гендиректор компании Андрей Михайлов, предприятию оказали активное содействие на всех этапах – от согласования проекта до завершения работ. Он подчеркнул, что реализация адресной перспективной поддержки производителей в Москве в формате масштабных инвестпроектов актуальна и своевременна. Так, льготные условия финансирования позволяют увеличить производство, нарастить количество рабочих мест, повысить налоговые отчисления.
Столичная компания "Медицинофф" с собственным производством, конструкторским бюро и службой логистики выпускает медицинскую, лабораторную и корпусную мебель. Предприятие продолжает увеличивать ассортимент медоборудования. Так, компания объявила о старте серийного производства двух моделей механических электрических кроватей. Изделие предназначено для реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии.
Гендиректор компании Александр Белоглазов назвал запуск серийного производства важным этапом в развитии предприятия.
Для развития производственного потенциала в Москве создали комфортный инвестиционный климат. Предприятиям доступно свыше 20 всесторонних мер поддержки. Среди них – льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у столицы по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение спецстатусов и другие инструменты.