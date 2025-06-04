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Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай - РИА Новости, 04.06.2025
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07:54 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/lukashenko-2020782792.html
Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай
Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай - РИА Новости, 04.06.2025
Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил беспрецедентное давление со стороны Запада, прежде всего на Китай, РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:54:00+03:00
2025-06-04T07:54:00+03:00
в мире
китай
белоруссия
пекин
александр лукашенко
си цзиньпин
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил беспрецедентное давление со стороны Запада, прежде всего на Китай, и заявил, что взоры многих государств обращены в Пекин, сообщило агентство Белта. "Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин", - подчеркнул Лукашенко на встрече с председателем КНР. Лукашенко со 2 по 4 июня находится в Китае с визитом. В среду проходит его встреча с лидером Китая.
https://ria.ru/20250604/kitay-2020778771.html
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в мире, китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, си цзиньпин
В мире, Китай, Белоруссия, Пекин, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай

Лукашенко заявил Си Цзиньпину о беспрецедентном давлении Запада на Китай

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил беспрецедентное давление со стороны Запада, прежде всего на Китай, и заявил, что взоры многих государств обращены в Пекин, сообщило агентство Белта.
"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин", - подчеркнул Лукашенко на встрече с председателем КНР.
Лукашенко со 2 по 4 июня находится в Китае с визитом. В среду проходит его встреча с лидером Китая.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 4 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Лукашенко и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине
Вчера, 06:47
 
В миреКитайБелоруссияПекинАлександр ЛукашенкоСи Цзиньпин
 
 
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