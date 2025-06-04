https://ria.ru/20250604/lukashenko-2020782792.html
Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай
Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай - РИА Новости, 04.06.2025
Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил беспрецедентное давление со стороны Запада, прежде всего на Китай, РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:54:00+03:00
2025-06-04T07:54:00+03:00
2025-06-04T07:54:00+03:00
в мире
китай
белоруссия
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александр лукашенко
си цзиньпин
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил беспрецедентное давление со стороны Запада, прежде всего на Китай, и заявил, что взоры многих государств обращены в Пекин, сообщило агентство Белта. "Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин", - подчеркнул Лукашенко на встрече с председателем КНР. Лукашенко со 2 по 4 июня находится в Китае с визитом. В среду проходит его встреча с лидером Китая.
https://ria.ru/20250604/kitay-2020778771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, си цзиньпин
В мире, Китай, Белоруссия, Пекин, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай
Лукашенко заявил Си Цзиньпину о беспрецедентном давлении Запада на Китай