https://ria.ru/20250604/lukashenko-2020782792.html

Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай

Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай - РИА Новости, 04.06.2025

Лукашенко отметил беспрецедентное давление Запада на Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил беспрецедентное давление со стороны Запада, прежде всего на Китай, РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:54:00+03:00

2025-06-04T07:54:00+03:00

2025-06-04T07:54:00+03:00

в мире

китай

белоруссия

пекин

александр лукашенко

си цзиньпин

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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил беспрецедентное давление со стороны Запада, прежде всего на Китай, и заявил, что взоры многих государств обращены в Пекин, сообщило агентство Белта. "Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин", - подчеркнул Лукашенко на встрече с председателем КНР. Лукашенко со 2 по 4 июня находится в Китае с визитом. В среду проходит его встреча с лидером Китая.

https://ria.ru/20250604/kitay-2020778771.html

китай

белоруссия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, си цзиньпин