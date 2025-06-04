https://ria.ru/20250604/liksutov-2020836223.html

Ликсутов: московская компания увеличила производство вакцин для животных

Ликсутов: московская компания увеличила производство вакцин для животных - РИА Новости, 04.06.2025

Ликсутов: московская компания увеличила производство вакцин для животных

Столичная компания "Ветбиохим" нарастила производство вакцин для животных на 43% в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:00:00+03:00

2025-06-04T13:00:00+03:00

2025-06-04T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

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поддержка бизнеса

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Столичная компания "Ветбиохим" нарастила производство вакцин для животных на 43% в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."За I квартал 2025 года компания произвела и реализовала 12,5 миллиона доз вакцин для сельскохозяйственных животных, а также 2,5 миллиона доз – для домашних животных. Общий объем выпуска увеличился на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фармацевтические предприятия столицы играют важную роль в обеспечении нужд российской медицины и ветеринарии. Благодаря поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, столичная фармацевтическая отрасль продолжает активно развиваться", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Благодаря промышленной инфраструктуре площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" предприятие спроектировало и построило новое производство по стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Сертификат GMP Турции позволит компании нарастить экспортный потенциал."Предприятие запустило на территории “Печатники” производство иммунобиологических препаратов для животных в 2023 году. В проект, который обеспечил создание более 100 рабочих мест, было инвестировано около 2 миллиардов рублей", - отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.В ассортименте компании – свыше 40 иммунобиологических лекарств, а также более 50 наименований диагностических наборов и тест-систем для ветеринарного применения. Вся номенклатурная линейка – собственная разработка предприятия.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом. Для инвесторов на ней действует льготный режим предпринимательской деятельности. Площадь объектов территорий, на которых размещаются предприятия, – свыше 390 гектаров.

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , животные