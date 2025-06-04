https://ria.ru/20250604/kuzbass-2020818173.html

Жителя Кузбасса осудили за истязание сожительницы

Жителя Кузбасса осудили за истязание сожительницы - РИА Новости, 04.06.2025

Жителя Кузбасса осудили за истязание сожительницы

Житель города Прокопьевска Кемеровской области, который сломал своей сожительнице нос, наносил ей ожоги раскаленной ложкой, сдавливал пальцы плоскогубцами и... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:29:00+03:00

2025-06-04T11:29:00+03:00

2025-06-04T11:29:00+03:00

происшествия

прокопьевск

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Житель города Прокопьевска Кемеровской области, который сломал своей сожительнице нос, наносил ей ожоги раскаленной ложкой, сдавливал пальцы плоскогубцами и избивал, приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. "Установлено, что обвиняемый (2003 года рождения – ред.) и потерпевшая, 2006 года рождения, познакомились в апреле 2024 года, а уже в сентябре начали совместное проживание в квартире его родителей. Вскоре... движимый ревностью и личной неприязнью, он начал систематически издеваться над девушкой.. Он несколько раз прикладывал раскаленную металлическую ложку к различным частям ее тела, причинив ожоги, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести… Обвиняемый истязал потерпевшую, причиняя ей физические и психические страдания систематическими побоями и другими насильственными действиями, совершая это с особой жестокостью… Он нанес удар кулаком в лицо, сломав ей нос, сдавливал плоскогубцами фаланги пальцев левой руки и неоднократно избивал", – говорится в сообщении. Также потерпевшая рассказала, что обвиняемый лишил ее возможности общаться с родными и друзьями. Она жила в постоянном страхе и подавленности, опасаясь новых издевательств. "Суд пришел к однозначному выводу о полной доказанности вины подсудимого... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда, взыскав с осужденного 350 000 рублей",– говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20250530/krasnojarsk-2019991869.html

прокопьевск

кемеровская область

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происшествия, прокопьевск, кемеровская область