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В Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву - РИА Новости, 04.06.2025
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10:37 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/kuzbass-2020805615.html
В Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву
В Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву - РИА Новости, 04.06.2025
В Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву
Самую глубокую лаву в Кузбассе ввели в эксплуатацию на шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании (РУК), ее промышленные запасы составляют около 500... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:37:00+03:00
2025-06-04T10:37:00+03:00
экономика
кемеровская область
шахта "распадская"
распадская угольная компания
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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Самую глубокую лаву в Кузбассе ввели в эксплуатацию на шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании (РУК), ее промышленные запасы составляют около 500 тысяч тонн коксующегося угля, сообщили РИА Новости в компании. "На шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании (РУК) ввели в работу новый очистной забой с промышленными запасами около 500 тысяч тонн коксующегося угля марки Ж. Протяженность новой лавы – 322 метра. На сегодняшний день это самая глубокая лава не только в Распадской угольной компании, но и в Кузбассе. Горные работы ведутся на глубине до 850 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что соблюдение всех мер безопасности, технологических дисциплин и условий организации производства, необходимых при работе на больших глубинах, обеспечено благодаря инновационным цифровым проектам. "Это прогноз динамических явлений, автоматическая система акустического контроля сейсмического мониторинга (САКСМ), система учета простоя и контроля технологических циклов MCR и другие современные цифровые решения. Как и во всех лавах шахты, здесь смонтирована система аэрогазового контроля и по всей длине забоя установлены камеры видеонаблюдения", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в лаве трудится опытный коллектив участка по добыче угля №1 под руководством бригадира Дениса Серебренникова. Горняки работают на высокопроизводительном механизированном комплексе, который изготовлен с учетом горно-геологических условий шахты "Осинниковская". Отработку запасов новой лавы горняки шахты "Осинниковская" планируют завершить в сентябре текущего года. Группа "Распадская" объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Республике Тыва Российской Федерации: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Распадская угольная компания - один из лидеров в вопросах промышленной безопасности, цифровизации производства, снижения нагрузки на окружающую среду и улучшения условий труда.
https://ria.ru/20250603/innovatsii-2020691286.html
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экономика, кемеровская область, шахта "распадская", распадская угольная компания
Экономика, Кемеровская область, Шахта "Распадская", Распадская угольная компания
В Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву

На шахте Осинниковская в Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву

© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской областиЗдание шахты "Осинниковская" в Кузбассе
Здание шахты Осинниковская в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской области
Здание шахты "Осинниковская" в Кузбассе. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Самую глубокую лаву в Кузбассе ввели в эксплуатацию на шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании (РУК), ее промышленные запасы составляют около 500 тысяч тонн коксующегося угля, сообщили РИА Новости в компании.
"На шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании (РУК) ввели в работу новый очистной забой с промышленными запасами около 500 тысяч тонн коксующегося угля марки Ж. Протяженность новой лавы – 322 метра. На сегодняшний день это самая глубокая лава не только в Распадской угольной компании, но и в Кузбассе. Горные работы ведутся на глубине до 850 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соблюдение всех мер безопасности, технологических дисциплин и условий организации производства, необходимых при работе на больших глубинах, обеспечено благодаря инновационным цифровым проектам.
"Это прогноз динамических явлений, автоматическая система акустического контроля сейсмического мониторинга (САКСМ), система учета простоя и контроля технологических циклов MCR и другие современные цифровые решения. Как и во всех лавах шахты, здесь смонтирована система аэрогазового контроля и по всей длине забоя установлены камеры видеонаблюдения", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в лаве трудится опытный коллектив участка по добыче угля №1 под руководством бригадира Дениса Серебренникова. Горняки работают на высокопроизводительном механизированном комплексе, который изготовлен с учетом горно-геологических условий шахты "Осинниковская".
Отработку запасов новой лавы горняки шахты "Осинниковская" планируют завершить в сентябре текущего года.
Группа "Распадская" объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Республике Тыва Российской Федерации: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Распадская угольная компания - один из лидеров в вопросах промышленной безопасности, цифровизации производства, снижения нагрузки на окружающую среду и улучшения условий труда.
Здание административно-бытового комплекса шахты Распадская - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Распадская" представила инновационные разработки в области безопасности
3 июня, 16:15
 
ЭкономикаКемеровская областьШахта "Распадская"Распадская угольная компания
 
 
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