https://ria.ru/20250604/kuzbass-2020805615.html

В Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву

В Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву - РИА Новости, 04.06.2025

В Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву

Самую глубокую лаву в Кузбассе ввели в эксплуатацию на шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании (РУК), ее промышленные запасы составляют около 500... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:37:00+03:00

2025-06-04T10:37:00+03:00

2025-06-04T10:37:00+03:00

экономика

кемеровская область

шахта "распадская"

распадская угольная компания

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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Самую глубокую лаву в Кузбассе ввели в эксплуатацию на шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании (РУК), ее промышленные запасы составляют около 500 тысяч тонн коксующегося угля, сообщили РИА Новости в компании. "На шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании (РУК) ввели в работу новый очистной забой с промышленными запасами около 500 тысяч тонн коксующегося угля марки Ж. Протяженность новой лавы – 322 метра. На сегодняшний день это самая глубокая лава не только в Распадской угольной компании, но и в Кузбассе. Горные работы ведутся на глубине до 850 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что соблюдение всех мер безопасности, технологических дисциплин и условий организации производства, необходимых при работе на больших глубинах, обеспечено благодаря инновационным цифровым проектам. "Это прогноз динамических явлений, автоматическая система акустического контроля сейсмического мониторинга (САКСМ), система учета простоя и контроля технологических циклов MCR и другие современные цифровые решения. Как и во всех лавах шахты, здесь смонтирована система аэрогазового контроля и по всей длине забоя установлены камеры видеонаблюдения", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в лаве трудится опытный коллектив участка по добыче угля №1 под руководством бригадира Дениса Серебренникова. Горняки работают на высокопроизводительном механизированном комплексе, который изготовлен с учетом горно-геологических условий шахты "Осинниковская". Отработку запасов новой лавы горняки шахты "Осинниковская" планируют завершить в сентябре текущего года. Группа "Распадская" объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Республике Тыва Российской Федерации: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Распадская угольная компания - один из лидеров в вопросах промышленной безопасности, цифровизации производства, снижения нагрузки на окружающую среду и улучшения условий труда.

https://ria.ru/20250603/innovatsii-2020691286.html

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экономика, кемеровская область, шахта "распадская", распадская угольная компания