https://ria.ru/20250604/kutenev-2020806190.html

На гендиректора кабельного завода в Орле завели уголовное дело

На гендиректора кабельного завода в Орле завели уголовное дело - РИА Новости, 04.06.2025

На гендиректора кабельного завода в Орле завели уголовное дело

Уголовное дело о неуплате налогов на сумму свыше 440 миллионов рублей возбуждено в отношении генерального директора завода кабельной продукции в Орле, сообщили... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:40:00+03:00

2025-06-04T10:40:00+03:00

2025-06-04T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов на сумму свыше 440 миллионов рублей возбуждено в отношении генерального директора завода кабельной продукции в Орле, сообщили в СУСК РФ по Орловской области. "Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством кабельной продукции, по признакам преступления, предусмотренного пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным СУСК, фигурант создал на предприятии схему искусственного документооборота и исказил налоговую и бухгалтерскую отчетности, перенеся налоговые риски на две подконтрольных формально существующих организаций. В рамках расследования на имущество предприятия наложен арест. Следователи установили, что гендиректор уклонялся от уплаты налогов с 2020 по 2021 годы. "Он незаконно минимизировал подлежащий уплате в бюджет налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль организации, что в целом повлекло уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 443 миллионов 369 тысяч рублей", – добавили в ведомстве. По информации источников РИА Новости, фигурантом дела является заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Сергей Кутенев. В СУСК уточнили, что дело возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по региону. В октябре 2023 года в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что гендиректор ООО "КЗ "Эксперт-Кабель" Кутенев подозревается в неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей, против него возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). СУСК РФ по региону тогда сообщал, что фигурант уклонился от уплаты предприятием налогов в период с 2018 по 2019 годы.

https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html

https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html

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россия, орловская область, орел, следственный комитет россии (ск рф), общество