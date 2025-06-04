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Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за 5 лет - РИА Новости, 04.06.2025
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21:29 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/kultura-2020973770.html
Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за 5 лет
Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за 5 лет - РИА Новости, 04.06.2025
Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за 5 лет
Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за пять лет и это остаётся ключевой задачей, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своём... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:29:00+03:00
2025-06-04T21:29:00+03:00
новгородская область
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за пять лет и это остаётся ключевой задачей, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своём Telegram-канале. Он уточнил, что в среду в Москве встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. На встрече обсудили ключевые достижения культурной сферы региона. Так, в области в этом году пройдёт летняя творческая школа "Новые имена" под руководством пианиста Дениса Мацуева, международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского, Х Парламентский форум "Историко-культурное наследие России". "За последние пять лет мы обновили 362 учреждения культуры области, поддержанных проектом "Культура". Число посетителей выросло в 2,5 раза... Ключевыми проектами для региона остаются: завершение реконструкции театра драмы имени Ф. М. Достоевского, запланированное на этот год. Проведение капитальных ремонтов и оснащение учреждений культуры, создание трех модельных библиотек в рамках нацпроекта "Семья", - сообщил Дронов. По его словам, также в числе ключевых проектов комплексная реставрация исторических объектов Великого Новгорода - церкви Петра и Павла на Синичьей горе, храма пророка Ильи, церкви Покрова Богородицы и башни Покровской. Дронов отметил, что Новгородская область лидирует среди российских регионов по количеству творческих инициатив, кинопроцессов и участников программы "Пушкинская карта". Он поблагодарил за поддержку правительство РФ и Любимову.
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новгородская область, россия
Новгородская область, Россия

Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за 5 лет

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за пять лет и это остаётся ключевой задачей, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в среду в Москве встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. На встрече обсудили ключевые достижения культурной сферы региона. Так, в области в этом году пройдёт летняя творческая школа "Новые имена" под руководством пианиста Дениса Мацуева, международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского, Х Парламентский форум "Историко-культурное наследие России".
"За последние пять лет мы обновили 362 учреждения культуры области, поддержанных проектом "Культура". Число посетителей выросло в 2,5 раза... Ключевыми проектами для региона остаются: завершение реконструкции театра драмы имени Ф. М. Достоевского, запланированное на этот год. Проведение капитальных ремонтов и оснащение учреждений культуры, создание трех модельных библиотек в рамках нацпроекта "Семья", - сообщил Дронов.
По его словам, также в числе ключевых проектов комплексная реставрация исторических объектов Великого Новгорода - церкви Петра и Павла на Синичьей горе, храма пророка Ильи, церкви Покрова Богородицы и башни Покровской. Дронов отметил, что Новгородская область лидирует среди российских регионов по количеству творческих инициатив, кинопроцессов и участников программы "Пушкинская карта". Он поблагодарил за поддержку правительство РФ и Любимову.
 
Новгородская областьРоссия
 
 
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