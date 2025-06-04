https://ria.ru/20250604/kultura-2020973770.html

Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за 5 лет

Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за 5 лет - РИА Новости, 04.06.2025

Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за 5 лет

Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за пять лет и это остаётся ключевой задачей, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своём... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:29:00+03:00

2025-06-04T21:29:00+03:00

2025-06-04T21:29:00+03:00

новгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981294070_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_486ab63910f76dff69c563d49a332dc4.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Более 350 учреждений культуры обновили в Новгородской области за пять лет и это остаётся ключевой задачей, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своём Telegram-канале. Он уточнил, что в среду в Москве встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. На встрече обсудили ключевые достижения культурной сферы региона. Так, в области в этом году пройдёт летняя творческая школа "Новые имена" под руководством пианиста Дениса Мацуева, международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского, Х Парламентский форум "Историко-культурное наследие России". "За последние пять лет мы обновили 362 учреждения культуры области, поддержанных проектом "Культура". Число посетителей выросло в 2,5 раза... Ключевыми проектами для региона остаются: завершение реконструкции театра драмы имени Ф. М. Достоевского, запланированное на этот год. Проведение капитальных ремонтов и оснащение учреждений культуры, создание трех модельных библиотек в рамках нацпроекта "Семья", - сообщил Дронов. По его словам, также в числе ключевых проектов комплексная реставрация исторических объектов Великого Новгорода - церкви Петра и Павла на Синичьей горе, храма пророка Ильи, церкви Покрова Богородицы и башни Покровской. Дронов отметил, что Новгородская область лидирует среди российских регионов по количеству творческих инициатив, кинопроцессов и участников программы "Пушкинская карта". Он поблагодарил за поддержку правительство РФ и Любимову.

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, россия