https://ria.ru/20250604/kultura-2020920872.html
Киевские власти не обладают политической культурой, заявил Путин
Киевские власти не обладают политической культурой, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2025
Киевские власти не обладают политической культурой, заявил Путин
Киевские власти не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:27:00+03:00
2025-06-04T17:27:00+03:00
2025-06-04T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киевские власти не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться, заявил президент РФ Владимир Путин."Судя по всему, мы имеем дело с теми людьми, которые не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если они позволяют себе определенного рода высказывания в адрес тех, с кем пытаются о чем-либо договориться", - сказал он на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020886963.html
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Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Киевские власти не обладают политической культурой, заявил Путин
Путин: Киев не обладает элементарной политической культурой