"Била ее из-за конфет". Кравец сдала ребенка обратно в детский дом
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Меня били за конфеты" — шокирующее признание приемной дочери блогера Алены Кравец раскололо соцсети. Даниэла, которую звезда удочерила в младенчестве, рассказала о годах страха и унижений: сладкое прятали, за "нарушения" избивали ремнем, а показная роскошь семьи оказалась фальшивым фасадом. "На людях — любимая дочка, за закрытыми дверями — кукла для побоев", — заявила девушка в эфире "Пусть говорят".
Сама Кравец называет это клеветой и вспоминает, как 15-летняя Даниэла "приводила в дом мужчин" и "воровала". Кто говорит правду — жертва системного насилия или мать, доведенная до отчаяния? И почему детдом стал для девочки спасением?
© Фото : соцсети Алены КравецДаниэла Кравец
© Фото : соцсети Алены Кравец
Даниэла Кравец
Красивая картинка на публику рухнула
В течение многих лет светская львица и бывшая жена долларового инвестора Алена Кравец демонстрировала в своем блоге роскошный и беззаботный образ жизни. Однако за этой внешней картинкой скрывалась далеко не идеальная реальность. Недавно модели пришлось раскрыть правду о том, что Даниэла, которую она показывала в социальных сетях как свою дочь, на самом деле не является ее биологическим ребенком.
Даниэла появилась в студии популярной телевизионной программы "Пусть говорят", где рассказала о своей жизни в так называемой "золотой клетке". Девушка призналась, что узнала о том, что она приемная дочь семьи Кравец, случайно, когда ей было 11 лет. По ее словам, любовь, которую Алена демонстрировала к ней перед подписчиками и публикой, была лишь показной. В действительности же приемные родители обращались с ней плохо: унижали, а порой даже применяли физическое насилие.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевица Алёна Кравец на премьере фильма "Одержимая" на "Стрелке" в рамках летнего кинотеатра Summer Cinema by KION
Певица Алёна Кравец на премьере фильма "Одержимая" на "Стрелке" в рамках летнего кинотеатра Summer Cinema by KION
В студии Даниэла вспоминала многочисленные случаи, когда ее наказывали за плохие оценки или за то, что она ела запрещенные сладости — за такие проступки следовали избиения, крики и оскорбления.
Девушка рассказала, что Алена часто придумывала различные истории и жаловалась на нее своему мужу. Когда пара устала поддерживать видимость семейного счастья и игры в "дочку и маму", они просто отказались от Даниэлы. Как призналась сама девушка, правда вскрылась после того, как она случайно прочитала переписку приемной матери с бабушкой.
© Фото : соцсети Алены КравецАлена и Даниэла Кравец
© Фото : соцсети Алены Кравец
Алена и Даниэла Кравец
"Мне странно слышать, как она называла меня любимой дочкой — это было все наигранно и фальшиво. Чаще всего меня били, ругали матом, кричали на меня. Все это происходило из-за мелочей, например, из-за плохих отметок в школе или того, что я съела сладкое, которое мне запрещали. Но я все равно находила и ела его, и меня за это били", — откровенно рассказала Даниэла.
В ответ на эти обвинения Алена, которая согласилась принять участие в передаче, внезапно вбежала в студию и дала свои комментарии, пытаясь оправдать свое поведение.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алена Кравец на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022" в концертном зале "Live Арена" в Московской области
Певица Алена Кравец на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022" в концертном зале "Live Арена" в Московской области
Спасали больного ребенка
"Послушала за кулисами вот этот полный бред этой девочки нашей бывшей. Бывшая девочка, да. И эту тайну мы держали за семью печатями с самого рождения. Эта девочка, которая сейчас сидит, на ту Даниэлу абсолютно не похожа, совершенно другой ребенок", — заявила Алена в ток-шоу.
Бывшая супруга олигарха рассказала, что они с мужем всегда мечтали усыновить ребенка из детского дома. Однако от Даниэлы пришлось отказаться из-за ее проблем со здоровьем — у девочки были три кисты в головном мозге и другие медицинские сложности. Тем не менее, Алена и Руслан Кравец взяли в семью малышку, когда ей было всего три месяца. Приемные родители несколько лет активно занимались лечением ребенка и оплатили ей обучение в престижной школе. Алена устраивала фотосессии с девочкой и стремилась вовлечь ее в светскую жизнь. Однако, когда Даниэле исполнилось 13 лет, ее отношения с приемными родителями, по их словам, начали портиться. Подросток стала непослушной и даже сбегала из их роскошного дома. В связи с этим супруги приняли непростое решение.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАктриса Алена Кравец на концерте "Песня года 2024" в концертном зале спортивного комплекса "Мегаспорт" в Москве
Актриса Алена Кравец на концерте "Песня года 2024" в концертном зале спортивного комплекса "Мегаспорт" в Москве
"Я всегда брала ее на показы, хотела ввести в светское общество, а она общалась с маргиналами. Ее тянуло туда. На людях она еще держалась, а дома — бутылка пива, селедка. Водки еще не хватает! Это нормально в 13 лет? И она сама приняла решение уйти, когда ей исполнилось 15 лет. Она мужиков к нам в дом приводила, воровала. Хорошо, что мы остались живы, она могла мужа в чем угодно обвинить, делала себе искусственные засосы", — поделилась блондинка.
Непростые отношения с мужем
Алена была в браке с бизнесменом Русланом Кравец на протяжении девяти лет. В 2016 году их отношения завершились скандально. Светская львица приняла участие в ток-шоу, где открыто говорила о домашнем насилии, которому она подвергалась со стороны своего бывшего мужа. Она также обвинила Руслана в похищении их дочери, что привлекло внимание общественности и вызвало широкий резонанс.
© Фото : соцсети Алены КравецАлена и Даниэла Кравец
© Фото : соцсети Алены Кравец
Алена и Даниэла Кравец
Несмотря на бурный развод, спустя два года пара решила попытаться восстановить свои отношения и заново зарегистрировала брак. Однако их примирение оказалось недолгим. В 2019 году Алена вновь объявила о разрыве, подтвердив тем самым, что их семейная жизнь не наладилась.
После завершения отношений Руслан оставил Алене и их дочери дом на Рублевке, предоставив им возможность продолжать жить в комфортных условиях, несмотря на разрыв. Это решение стало важным шагом в их совместной жизни, позволяя Алене обеспечить стабильность для своей дочери в непростое время.
История Даниэлы и Алены Кравец — это не просто семейный скандал, а трагический пример того, как роскошь и показная забота могут скрывать глубокие проблемы. С одной стороны — девочка, которая искала любви в запретных конфетах и получала за это побои. С другой — мать, утверждающая, что спасла ребенка от больницы и нищеты, но не сумевшая дать ему главного — принятия и поддержки.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Алена Кравец перед началом премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Алена Кравец перед началом премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall