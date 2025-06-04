https://ria.ru/20250604/koreya-2020780556.html
Лидер Южной Кореи пообещал строить прагматичные отношения с соседями
Лидер Южной Кореи пообещал строить прагматичные отношения с соседями - РИА Новости, 04.06.2025
Лидер Южной Кореи пообещал строить прагматичные отношения с соседями
Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации заявил о крепости союза с США, пообещал усилить сотрудничество с США и Японией, но также... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:23:00+03:00
2025-06-04T07:23:00+03:00
2025-06-04T12:30:00+03:00
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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации заявил о крепости союза с США, пообещал усилить сотрудничество с США и Японией, но также прагматично подходить к отношениям с соседними странами, исходя из национальных интересов, трансляция церемонии велась телеканалом YTN. "На прочном фундаменте американо-корейского союза мы усилим сотрудничество между Кореей, США и Японией, а также будем подходить к отношениям с соседними странами с позиции национальных интересов и прагматизма", - заявил Ли Чжэ Мён. Президент Ли Чжэ Мён официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду, после того как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила его победу на выборах. Ли Чжэ Мён вступил в должность президента, включая роль главнокомандующего, в 6.21 (0.21 мск), после того как ЦИК одобрил его победу на пленарном заседании. Он вступает в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны. Церемония инаугурации началась в 11.00 (5.00 мск) и завершилась примерно через 32 минуты, после чего Ли Чжэ Мён с супругой пообщались с пришедшими на церемонию депутатами, официальными лицами и другими гостями. Президент поздоровался и сфотографировался с обслуживающим персоналом парламента, уборщиками и охранниками, а затем вышел из здания, чтобы поприветствовать собравшихся у парламента сторонников. Отмечается, что на инаугурацию Ли Чжэ Мён надел галстук, в котором сочетались традиционные для демократов и консерваторов в Южной Корее синий и красный цвета, что может символизировать его стремление к объединению конкурирующих сторон в политике.
https://ria.ru/20250604/koreya-2020779120.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, южная корея, япония, ли чжэ мен
В мире, США, Южная Корея, Япония, Ли Чжэ Мен
Лидер Южной Кореи пообещал строить прагматичные отношения с соседями
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал усилить сотрудничество с США и Японией
СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации заявил о крепости союза с США, пообещал усилить сотрудничество с США и Японией, но также прагматично подходить к отношениям с соседними странами, исходя из национальных интересов, трансляция церемонии велась телеканалом YTN.
"На прочном фундаменте американо-корейского союза мы усилим сотрудничество между Кореей, США
и Японией
, а также будем подходить к отношениям с соседними странами с позиции национальных интересов и прагматизма", - заявил Ли Чжэ Мён
.
Президент Ли Чжэ Мён официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду, после того как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила его победу на выборах. Ли Чжэ Мён вступил в должность президента, включая роль главнокомандующего, в 6.21 (0.21 мск), после того как ЦИК одобрил его победу на пленарном заседании. Он вступает в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны.
Церемония инаугурации началась в 11.00 (5.00 мск) и завершилась примерно через 32 минуты, после чего Ли Чжэ Мён с супругой пообщались с пришедшими на церемонию депутатами, официальными лицами и другими гостями. Президент поздоровался и сфотографировался с обслуживающим персоналом парламента, уборщиками и охранниками, а затем вышел из здания, чтобы поприветствовать собравшихся у парламента сторонников.
Отмечается, что на инаугурацию Ли Чжэ Мён надел галстук, в котором сочетались традиционные для демократов и консерваторов в Южной Корее
синий и красный цвета, что может символизировать его стремление к объединению конкурирующих сторон в политике.