https://ria.ru/20250604/kontrakt-2020781390.html
Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО
Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО - РИА Новости, 04.06.2025
Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО
Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова заключила контракт на службу в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:31:00+03:00
2025-06-04T07:31:00+03:00
2025-06-04T07:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова заключила контракт на службу в зоне СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Она подписала через ФСИН контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов", — рассказал собеседник агентства.Следствие по делу продолжается, пока завершилась предварительная его часть. Антоновой вменяют крупное мошенничество и дачу крупной взятки.Согласно официальным судебным документам, поступившим в распоряжение РИА Новости, Антонова ранее признала вину. Сейчас она находится под стражей.По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия