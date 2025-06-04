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Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:31 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/kontrakt-2020781390.html
Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО
Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО - РИА Новости, 04.06.2025
Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО
Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова заключила контракт на службу в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:31:00+03:00
2025-06-04T07:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова заключила контракт на службу в зоне СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Она подписала через ФСИН контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов", — рассказал собеседник агентства.Следствие по делу продолжается, пока завершилась предварительная его часть. Антоновой вменяют крупное мошенничество и дачу крупной взятки.Согласно официальным судебным документам, поступившим в распоряжение РИА Новости, Антонова ранее признала вину. Сейчас она находится под стражей.По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия

Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова заключила контракт на службу в зоне СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Она подписала через ФСИН контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов", — рассказал собеседник агентства.
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Гендиректор "Пикета" признал вину по делу о поставке бронежилетов
13 декабря 2024, 02:32
Следствие по делу продолжается, пока завершилась предварительная его часть. Антоновой вменяют крупное мошенничество и дачу крупной взятки.
Согласно официальным судебным документам, поступившим в распоряжение РИА Новости, Антонова ранее признала вину. Сейчас она находится под стражей.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
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Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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