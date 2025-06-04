https://ria.ru/20250604/kondratev-2020961758.html
Кондратьев: 5,5 тыс километров дорог отремонтировали в крае за 10 лет
Кондратьев: 5,5 тыс километров дорог отремонтировали в крае за 10 лет - РИА Новости, 04.06.2025
Кондратьев: 5,5 тыс километров дорог отремонтировали в крае за 10 лет
За последние 10 лет в Краснодарском крае отремонтировали 5,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:59:00+03:00
2025-06-04T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. За последние 10 лет в Краснодарском крае отремонтировали 5,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба администрации региона. Вопросы реализации программ дорожного хозяйства обсудили на краевом совещании с участием вице-губернаторов и руководителей профильных ведомств. "В Краснодарском крае почти 43 тысячи километров дорог. За последние 10 лет мы отремонтировали 5,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных трасс. За это же время более чем в 4,5 раза увеличили объем дорожного фонда – с 13,7 до 60,5 миллиарда рублей. Регион стал одним из лидеров нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в стране. Но это не повод успокаиваться, потому что важны не отчет, а результаты. И люди должны видеть их там, где живут. Необходимо продолжить повышать качество дорог", – сообщил Кондратьев на краевом совещании. Вице-губернатор Евгений Пергун уточнил, что в 2025 году 48% средств дорожного фонда пойдут на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог, 23% – на строительство и реконструкцию и более 22% – на субсидии муниципалитетам. Он подчеркнул, что начиная с этого года, дорожные мероприятия осуществляются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Плановый объем затрат составляет 13,4 миллиарда рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 6,9 миллиарда рублей. На совещании также отметили, что в ближайшие шесть лет – до 2030 года, планируется отремонтировать порядка 1,5 тысячи километров автодорог, реконструировать и построить около 150 километров дорог. Это позволит достигнуть показателей, заданных правительством РФ. Так, доля региональных дорог, соответствующих нормативам, вырастет с 73,1% до 75,3%, а доля дорог опорной сети с 76,8 до 85%.
https://ria.ru/20250604/kondratev-2020961490.html
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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: 5,5 тыс километров дорог отремонтировали в крае за 10 лет
Кондратьев: за 10 лет на Кубани отремонтировали 5,5 тысячи километров дорог
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. За последние 10 лет в Краснодарском крае отремонтировали 5,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба администрации региона.
Вопросы реализации программ дорожного хозяйства обсудили на краевом совещании с участием вице-губернаторов и руководителей профильных ведомств.
"В Краснодарском крае почти 43 тысячи километров дорог. За последние 10 лет мы отремонтировали 5,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных трасс. За это же время более чем в 4,5 раза увеличили объем дорожного фонда – с 13,7 до 60,5 миллиарда рублей. Регион стал одним из лидеров нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в стране. Но это не повод успокаиваться, потому что важны не отчет, а результаты. И люди должны видеть их там, где живут. Необходимо продолжить повышать качество дорог", – сообщил Кондратьев на краевом совещании.
Вице-губернатор Евгений Пергун уточнил, что в 2025 году 48% средств дорожного фонда пойдут на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог, 23% – на строительство и реконструкцию и более 22% – на субсидии муниципалитетам.
Он подчеркнул, что начиная с этого года, дорожные мероприятия осуществляются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Плановый объем затрат составляет 13,4 миллиарда рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 6,9 миллиарда рублей.
На совещании также отметили, что в ближайшие шесть лет – до 2030 года, планируется отремонтировать порядка 1,5 тысячи километров автодорог, реконструировать и построить около 150 километров дорог. Это позволит достигнуть показателей, заданных правительством РФ. Так, доля региональных дорог, соответствующих нормативам, вырастет с 73,1% до 75,3%, а доля дорог опорной сети с 76,8 до 85%.